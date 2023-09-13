عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: أسبوع شباب الجامعات منصة مثالية لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة

فعاليات أسبوع شباب
فعاليات أسبوع شباب الجامعات

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير قدرات ومهارات شباب الجامعات، لأنها تعترف بأهمية دور الشباب كمحرك للتغيير والتطوير في المجتمع، ولهذا السبب يعد أسبوع شباب الجامعات، فرصة فريدة للشباب للمشاركة والتفاعل في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، وتمكن طلاب الجامعات من تبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات اجتماعية جديدة.

txt

خبير: الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتطور استراتيجية حكيمة لتعزيز التنمية والتقدم بمصر

txt

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن معهد فني صحي وكليات الهندسة

وأضاف الخبير التربوي، في بيان، إن انطلاق الملتقيات التعليمية في الجامعات المصرية؛ يمثل خطوة مهمة نحو تنمية وتطوير مهارات القيادة لدى شباب مصر، ويعد منصة مثالية لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء لمجتمعهم ووطنهم.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن ملتقيات التعليم والتوظيف بالجامعات المصرية مثل أسبوع شباب الجامعات، يعد فرصة للتعلم وتطوير المهارات في مجموعة متنوعة من الميادين، بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أن هذه الفعاليات تعكس التزام الدولة المصرية بتمكين الشباب وتشجيعهم على تحقيق إنجازات مذهلة في مجتمعهم.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في تحقيق التنمية والتقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تثق في قدراتهم على تحقيق نجاحات كبيرة وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

وتابع: “الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثالية لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة أن المشاركة فيها تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، مما يعزز من قوتهم كمجموعة ويمكنهم من تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعهم، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية”.

وحث أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات على الابتكار والتفاني في العمل، والسعي لتحقيق الريادة والتميز، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي، مشددًا على أهمية الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

أبرز المعلومات عن أسبوع شباب الجامعات 2023

ــ يقام الأسبوع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ـ يأتي الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات.

ـ يسهم الأسبوع في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة

شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات 2023 الأنشطة طلاب الجامعات الانشطة الطلابية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

رسميا| كشف بأسماء الضحايا المصريين في إعصار درنة الليبية.. صور

موضوعات متعلقة

مُتضمنة 10 مجالات محليًا وعربيًا.. انطلاق فاعليات جائزة خليفة التربوية في دورتها الـ17|تفاصيل

94 % تمريض وتجارة 85%.. مؤشرات القبول في المعاهد بـ تنسيق الدبلومات الفنية

لطلاب الدبلومات الفنية 2023| نصائح عند تسجيل الرغبات.. احذر الكيانات الوهمية.. وهذا الحد الأدنى للمعاهد

خبير: تخصصات الجامعات التكنولوجية تفتح أبوابًا واسعة لتوسيع المهارات العلمية والعملية للطلاب

ترشيحاتنا

"إيني" الإيطالية: أداء حقل ظهر في مصر يتماشى مع خطط الشركة

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

عزاء الفنان الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

صفقة رابحة..كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

بمليون جنيه.. اشتري فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

إحصائية جديدة تكشف عن عدد سكان إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

فيديو

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

مذيعة تظهر بفستان زفاف وتطلب عريسًا على الهواء.. ما علاقة السيدة خديجة؟ «فيديوجراف»

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ