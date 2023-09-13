خبير: أسبوع شباب الجامعات منصة مثالية لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير قدرات ومهارات شباب الجامعات، لأنها تعترف بأهمية دور الشباب كمحرك للتغيير والتطوير في المجتمع، ولهذا السبب يعد أسبوع شباب الجامعات، فرصة فريدة للشباب للمشاركة والتفاعل في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، وتمكن طلاب الجامعات من تبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات اجتماعية جديدة.

وأضاف الخبير التربوي، في بيان، إن انطلاق الملتقيات التعليمية في الجامعات المصرية؛ يمثل خطوة مهمة نحو تنمية وتطوير مهارات القيادة لدى شباب مصر، ويعد منصة مثالية لتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء لمجتمعهم ووطنهم.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن ملتقيات التعليم والتوظيف بالجامعات المصرية مثل أسبوع شباب الجامعات، يعد فرصة للتعلم وتطوير المهارات في مجموعة متنوعة من الميادين، بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أن هذه الفعاليات تعكس التزام الدولة المصرية بتمكين الشباب وتشجيعهم على تحقيق إنجازات مذهلة في مجتمعهم.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في تحقيق التنمية والتقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تثق في قدراتهم على تحقيق نجاحات كبيرة وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

وتابع: “الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثالية لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة أن المشاركة فيها تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، مما يعزز من قوتهم كمجموعة ويمكنهم من تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعهم، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية”.

وحث أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات على الابتكار والتفاني في العمل، والسعي لتحقيق الريادة والتميز، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي، مشددًا على أهمية الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

أبرز المعلومات عن أسبوع شباب الجامعات 2023

ــ يقام الأسبوع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ـ يأتي الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات.

ـ يسهم الأسبوع في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة