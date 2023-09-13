مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن معهد فني صحي وكليات الهندسة

يواصل الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية لعام 2023 التسجيل بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي بدأ منذ يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، ويستمر حتى الخميس 14 من نفس الشهر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويبحث الطلاب عن تنسيق معهد فني صحي، والذي يأتي ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي 3 سنوات، و تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 3 سنوات .

وبدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع انطلاق التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يوم الاثنين 4-9-2023، ليكون موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات التي تشملها من صناعي، تجاري، زراعي، سياحة وفنادق.

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا لما جاء في تنسيق العام الماضي.

معهد فني صحي من الدبلوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن معهد فني صحي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول

يشترط معهد فني صحي في المتقدمين ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 توافر الشروط التالية:

- يجب أن يكون الطالب المتقدم لـ معهد فني صحي حاصلًا على المجموع الذي يعلن عنه مكتب تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- ألا يقل سن المتقدم للالتحاق بـ المعهد الفني الصحي عن 16سنة في أول أكتوبر المقبل.

- ألا يزيد عمر المتقدم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بـ المعهد الفني الصحي عن 22 سنة.

- أن يجتاز الطالب المتقدم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الكشف الطبي واختبارات القبول التي يقرها المعهد الفني الصحي.

- أن يكون الطالب متفرغا للدراسة بـ المعهد الفني الصحي بشكل كامل.

تنسيق المعهد الفني الصحي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن معهد فني صحي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول

ويتميز المعهد الفني الصحي ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتالي:

- يقبل معهد فني صحي خريجي الثانوية العامة وخريجي الدبلوم الفني التجاري والصناعي بنظام 3 سنوات.

- يتيح المعهد الفني الصحي فرصة للعمل بالمنشآت الحكومية عقب التخرج مباشرة.

- يعمل خريجو معهد فني صحي «فنى تحاليل طبية أو فني أشعة أو مراقب أغذية تابع لوزارة الصحة».

- المعهد الفني الصحي من المعاهد التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

- تكون الدراسة في معهد فني صحي نظرية وعملية.

- تكون مدة الدراسة في معهد فني صحي عامان.

- يتيح المعهد الفني الصحي فترة تدريب مباشرةً عقب التخرج لمدة 6 أشهر.

- يحصل الطالب خلال فترة التدريب على تدريب متميز داخل مستشفيات وزارة الصحة.

- الدراسة في معهد فني صحي باللغة الإنجليزية.

- يمكن لخريجي معهد فني صحي شعبة معمل (المختبرات الطبية) أو شعبة أسنان، العمل بشكل خاص بهم من خلال فتح معمل للتحاليل أو معمل لتركيبات الأسنان بشرط استكمال الدراسة بالمعهد لمدة عامين أخرين ثم عمل دبلومة في مجال التخصص أيضًا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن معهد فني صحي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول

ويأتي معهد فني صحي بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي 3 سنوات وفقًا للمعتمد العام الماضي كالتالي:

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى امبابة 96.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى المنصورة 97.71

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى سوهاج 97.57

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى طنطا 97.42

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى الزقازيق 97.14

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى الاسكندرية 97.00

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى بنها 96.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فنى صحي جنوب الوادي 96.85

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى أسوان 96.64

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن معهد فني صحي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول

ويأتي معهد فني صحي بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري 3 سنوات، وفقًَا للمعتمد بـ تنسيق 2022 كالتالي:

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى المنصورة 98.10

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى الزقازيق 97.84

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى طنطا 97.75

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى اسماعيلية 97.58

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى بنها 97.58

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فنى صحي جنوب الوادي 97.58

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى الاسكندرية 97.41

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى بنى سويف 97.24

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى سوهاج 97.06

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. معهد فني صحى أسوان 96.89

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ويطمح غالبية هؤلاء الطلاب في استكمال دراستهم الجامعية، وبحسب أعداد الطلاب المقبولين بتنسيق الجامعات العام الماضي، فإن أكثر من 244 ألف طالب وطالبة التحقوا بكليات ومعاهد عبر مكتب التنسيق، كما يمكن لتلك الشريحة من الطلاب الالتحاق بـ4 كليات حكومية هي الهندسة والتجارة والزراعة والحقوق بعيدًا عن مكتب التنسيق والالتزام بالحدود الدنيا عبر ما يعرف قديما بالمسابقتين المركزية والموحدة أو "اختبارات الدبلومات والمدارس الفنية بالجامعات" والتي تعقد بتنظيم من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الالتحاق بكليات الهندسة

ونص القرار الجديد الخاص بتنسيق للعام الجامعي على تخصيص 10% من مقاعد الكليات بالجامعات الحكومية لحملة الشهادات والمعاهد الفنية، وتحسب تلك القيمة من إجمالي المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية، أي إنه وعلى سبيل المثال إذا قبل 1000 طالب بكليات الهندسة من حملة الثانوية المصرية يخصص 100 مقعد إضافي لحملة الشهادات والمعاهد الفنية، ويتم قبولهم عبر مكتب التنسيق بتنسيق المرحلة الثالثة أو عبر المسابقتين المركزية والموحدة كما كانت تعرف قديما.

وفيما يلي خطوات الالتحاق بكليات الهندسة للدبلومات والمعاهد:

- التقديم عبر رابط المسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات حيث ستعلن أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية " نظام السنتان بعد الثانوية " خلال الأيام المقبلة.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2023 والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد اعتباراً من عام 2024/2023.

- عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعتي 2021- 2022 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد داخل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هذا العام 2022/2023، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنوياً من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

- الدخول على الموقع الإلكترونى واختيار نوع الامتحان وإدخال بيانات المتقدم الأساسية، وطباعة إذن الدفع والذي يشتمل على القيمة المطلوب دفعها وطريقة الدفع الذي يوضح البنك ورقم الحساب المطلوب الدفع فيه أو استخدام خدمة معينه للدفع، عمل مسح Scan لايصال الدفع مع المستندات المطلوب "شهادة المؤهل – بطاقة الرقم القومي – صورة شخصية" وتحويلها الى ملف pdf بحيث لا يزيد حجمه على 3 ميجابايت.

- يجب على المتقدم بعد يومين عمل متابعة الموقع وذلك لمعرفة حالة الطلب حيث أنه يقوم الموظف بمراجعة ملف المستندات المرفق وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب، يجب على المتقدم عند فحص حالة الطلب أن يتأكد هل يوجد نقص في الطلب وإذا وجد يجب عليه تنفيذ ما هو مطلوب منه لذا على المتقدم عند وجود استكمال بيانات أو مستند خاص مطلوب منه لابد أن يقوم بالدخول لتعديل الطلب وعمل المطلوب منه، وفى حالة أن يكون الطلب مقبول يقوم الطالب بطباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفاظ به.

أماكن انعقاد الامتحان بكليات الهندسة

تعقد امتحانات التقدم بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة، لقطاع القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم -بنى سويف - حلوان، وتعقد بكلية الهندسة جامعة أسيوط لقطاع قبلى ويضم محافظات المنيا - سوهاج -أسيوط - قنا - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - البحر الأحمر.

فيما تعقد امتحانات قطاع بحرى ويضم محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - مطروح- الغربية، بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وقطاع الدلتا والقناة ويضم محافظات الشرقية - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء- جنوب سيناء بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.