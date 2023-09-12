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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

94 % تمريض وتجارة 85%.. مؤشرات القبول في المعاهد بـ تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يعتبر حدث مهم في عالم التعليم الفني، ويمثل بوابة رئيسية للطلاب الذين يسعون لمتابعة دراستهم الجامعية في مجالات متنوعة، موضحًا أن توجيه الطلاب وتوجيههم بشكل صحيح خلال عملية تسجيل رغباتهم بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق نجاحهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم المهنية.

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية أن يكون طلاب الدبلومات الفنية 2023 على دراية تامة بالمواعيد الرسمية والمصادر الصحيحة التي يمكنهم من خلالها التسجيل في الدبلومات الفنية، وينبغي عليهم ايضا البحث والاستفسار بعناية حول الجامعات أو المعاهد التي تقدم البرامج التعليمية التي يهتمون بها، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة لضمان عملية التقديم بنجاح.

وأوضح الخبير التربوي، أن تحقيق النجاح في تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يعتبر تحديًا يتطلب التخطيط والاستعداد الجيد، لهذا الغرض، يمكن للطلاب اللجوء إلى المساعدة والنصائح من المعلمين والمشرفين التربويين الذين يمكنهم توجيههم بشكل أفضل نحو الخيارات المناسبة. 

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي  قد تسجل أقل  95 % وتربية 91%  وتجارة 85%.

الحد الأدنى للقبول بالمعاهد 

ويستحوذ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، على محركات البحث المختلفة في الوقت الراهن، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية بالنسبة للعام الدراسي الماضي 2022، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة منها خلال هذا العام، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية، لذا نعرض درجات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية في العام الماضي، وذلك في إطار تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض دمنهور 94.42

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تربية نوعية طنطا 88.78

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 87.87

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض طنطا 87.63

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض الإسكندرية 87.58

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تربية نوعية جنوب الوادي 87.44

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق الإسكندرية 86.67

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض أسيوط 86.34

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 86.04

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض المنصورة 85.59

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق المنصورة 85.15

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق الأقصر 85.00

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق الفيوم 84.88

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق المنيا 84.84

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض كفر الشيخ 84.75

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض بنها 84.20

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق بني سويف 83.48

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق مطروح 83.03

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق مدينة السادات 82.89

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض دمياط 82.85

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض المنوفية بشبين الكوم 82.71

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض المنيا 81.45

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض القاهرة 80.64

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض الزقازيق 80.18

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض بورسعيد 79.73

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