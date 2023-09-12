تربية 91% وتجارة 85%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 14-9-2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يواصل طلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وفقا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، حيث إتاح موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالمعاهد والكليات.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلق التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يوم الاثنين 4-9-2023، ليكون موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات التي تشملها من صناعي، تجاري، زراعي، سياحة وفنادق.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2023، عن موعد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنية ، حيث بدأ موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتباراً من أمس الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالى :-

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وسيتاح للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة أو من خلال بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال مدة التقديم، وسيتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

موعد انتهاء تسجيل الرغبات

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وسينتهي التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء آخر أيام التسجيل وهو الخميس 14 سبتمبر 2023، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي) نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات .

يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

اختيار الرغبات من بين القائمة المتاحة له وترتيبها وفقا للرغبات.

الضغط على حفظ لتأكيد الرغبات، يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ويحتفظ موقع التنسيق الإلكتروني بآخر نسخة تم إدخالها من الرغبات.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الأماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اضغط هنا .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 85%.

تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

وأوضحت وزارة التعليم العالي ضوابط التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وهي التحويل بين الكليات الجامعية، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

-تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.

-أما التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

رابط النتيجة الرسمي

ويرغب الطلاب في معرفة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد العام الماضي كمؤشر لقبول الطلاب هذا العام، ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من هنا فور إعلانها : https://nategafany.emis.gov.eg/