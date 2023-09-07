طلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يوضح أبرز تخصصات الجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن جلب التخصصات التكنولوجية إلى الجامعات في مصر يعد خطوة مهمة للتأكيد على التنمية والتقدم التكنولوجي، يجب على الجامعات التكنولوجية في مصر التعاون مع الجهات الدولية لتطوير برامج تعليمية تناسب متطلبات السوق وتلبي احتياجات الصناعة.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تعزيز المهارات والتأهيل لسوق العمل يساهم بشكل كبير في تجهيز الخريجين للاندماج بسلاسة في السوق.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات التكنولوجية ما يميزها عن غيرها هو تحقيق التوازن بين النظريات والجوانب العملية في التعليم التكنولوجي مما يساعد في إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هما مجالان مثيران للاهتمام بشكل كبير في عصرنا الحالي، ويتيح للطلاب الفرصة لاكتشاف واستكشاف هذين المجالين الرائدين في تكنولوجيا المعلومات، حيث بتمكن الطلاب الذين يهتمون بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تطوير مهاراتهم في هذه المجالات واستخدامها في مختلف الصناعات.

بالنسبة للتعلم الآلي، لفت الخبير التربوي، إلى أنه يعتبر أحد أكثر مجالات الذكاء الاصطناعي تقدمًا وتطورًا، حيث يمكن للخريجين المهرة في هذا المجال العمل في مجموعة متنوعة من المهن والصناعات، مثل تطوير البرمجيات، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، مضيفًا انه يمكن استخدام تطبيقات التعلم الآلي في الصناعات المالية، والرعاية الصحية، والتسويق، والمزيد.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن الطلب على المهنيين المهرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يزداد باستمرار.