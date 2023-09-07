خبير: الجامعات التكنولوجية تقدم تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات التكنولوجية، تعد عماداً أساسياً في بناء وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد، فهي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، من خلال تخريج الكفاءات والمحترفين في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم، حيث تمتلك لقدرة على تزويد سوق العمل بالكوادر المؤهلة.

وأوضح الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية تعمل على توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع الصناعة والشركات التقنية، تقدم هذه الجامعات برامج دراسية محدثة تتيح للطلاب اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجامعات على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للمحترفين وأعضاء هيئة التدريس بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التقنيات الحديثة، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة في مجالات التكنولوجيا ويعزز التنافسية في السوق الوظيفي.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن جهود الجامعات التكنولوجية لا تقتصر على تدريب الطلاب فحسب، بل تمتد أيضاً إلى البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا، وتقوم الجامعات بالبحث في مشاريع مبتكرة وتنمية تقنيات جديدة تسهم في تطوير القطاع بشكل عام.

وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن تسهم الحلول المبتكرة مثل حاضنات الأعمال في توفير بيئة مناسبة لطلاب الجامعات لتطوير أفكارهم وبدء مشاريعهم الخاصة.

وأضاف الخبير التربوي، أن بفضل هذا الجهد المشترك بين الجامعات التكنولوجية وحاضنات الأعمال والقطاع الخاص، نقدر علي توجيه الشباب نحو مسارات وظيفية ناجحة وتحفيز الرواد وريادة الأعمال، وهذا سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد البلاد ويسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستدامة