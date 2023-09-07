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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس، محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وانتهى تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2023، الحاصلين على مجموع أقل من 250 درجة للشعبة العلمية (رياضة- علوم)، وللشعبة الأدبية أقل من 238 درجة، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية، لذلك هناك حالة بحث كبير لمعرفة موعد نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمعرفة الكلية التي سيقع اختيارالتنسيق عليها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس هو أكثر شيء يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم للحصول عليها لذلك تزايدت عمليات البحث عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لمعرفة تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس، بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة سواء الدور الأول أو الثاني الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم، والإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من وزارة التعليم العالي، وذلك من خلال الرابط التالي http://www.tansik.digital.gov.eg/

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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