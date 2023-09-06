خبير: تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس خطوة إيجابية لتحسين المنظومة التعليمية والبحثية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التوجه نحو تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس هو خطوة إيجابية وضرورية لتحسين المنظومة التعليمية والبحثية، فبتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، يمكن تحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح الخبير التربوى، أن هذا التوجه يخدم مصلحة الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكل عام، ويسهم في تحقيق التنمية والتطور في مجال التعليم والبحث، لان تطوير المنظومة البحثية يساهم في زيادة البحوث العلمية والابتكارات، مما يمكن الجامعات من تحقيق تقدم عالمي ورفع تصنيفها، وهذا بدوره يجذب الطلاب والباحثين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن عن طريق توفير دورات تدريبية تتماشى مع احتياجات الأفراد، يمكن تعزيز مستوى الكفاءة والفعالية في الأداء الوظيفي وتعزيز مهارات التدريس، وهذا يعني أنه سيكون هناك تحسين في الأداء الأكاديمي وفي الأعمال والمشاريع البحثية.

وصرح الدكتور محمد عبد العزيز، بأن تطبيق هذه البرامج التدريبية يعد استكمالاً لجهود الجامعة في تحديث وتطوير أنظمتها التعليمية ومواكبة التطورات المستمرة في مجال المعرفة، موضحًا أن مع تزايد سرعة التغير والابتكار في مجتمع المعرفة، يصبح من الضروري تأهيل الطلاب والباحثين والعلماء لمواكبة هذه التطورات وتطبيقها في العمل العلمي والبحثي.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن هذه البرامج التدريبية تشمل التدريب المهني، وورش العمل، والندوات العلمية، والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات العلمية التي تعزز التعلم المستمر وتطوير المهارات البحثية.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن البرامج التدريبية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات لها أهمية كبيرة وعديدة، حيث تساهم في تطوير وتحسين جودة التعليم العالي بشكل عام، وبعض الأهميات الرئيسية لهذه البرامج:

-تحسين أداء التدريس:

تساعد البرامج التدريبية على تحسين مهارات وأساليب التدريس لدى أعضاء هيئات التدريس، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وزيادة فهمهم للمواد.

-تطوير المناهج الدراسية:

تساعد البرامج التدريبية في تطوير المناهج الدراسية وتحديثها وتكييفها مع احتياجات وتطلعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

-التعلم المستمر:

تشجع هذه البرامج أعضاء هيئات التدريس على التعلم المستمر ومتابعة أحدث اتجاهات التعليم والبحث في مجالاتهم.

-التوجيه والإشراف:

تمكن البرامج التدريبية أعضاء هيئات التدريس من تقديم إشراف وتوجيه أفضل للطلاب في مشاريع البحث والرسائل العليا.