تنسيق الدور الثاني 2023.. الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%

تنسيق الدور الثاني 2023.. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وتزامنا مع بدء تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2023،.

ويترقب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، انطلاق تنسيق الدور الثاني 2023، ويتساؤلون عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%، في تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، والرابط المباشر لتسجيل الرغبات.

تنسيق الدور الثاني 2023

تنسيق الدور الثاني 2023، الكليات المتاحة بـ المرحلة الثالثة تقبل من 50%، هو أكثر شيء يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم للحصول عليها لذلك تزايدت عمليات البحث عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%، لمعرفة تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%.. تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.

نتيجة المرحلة الثالثة

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة .

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%.. وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

المرحلة الثالثة وعدد طلابها:

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم متاحة وفقا لمجاميعهم، وسيتم تنسيقهم في المرحلة الثالثة وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وستكون المرحلة الثالثة للتنسيق على مرحلتين، الأولى للطلاب الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، والثانية لطلاب امتحانات الدور الثاني، وسيتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، التسجيل الإلكتروني في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

من المتوقع أن ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي الدور الأول والثاني عن العام الماضي، إذ تراجعت شرائح الدرجات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة هذا عن العام الماضى.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%

جاء الحد الأدنى العام الماضي للتقديم في المرحلة الثالثة أدبي الدور الأول والثاني عند 205 درجات بنسبة 50%، وفيما يلي نستعرض تنسيق المرحلة الثالثة أدبي بالدرجات الدور الثاني 2022 كنموذج استرشادي لـ توقعات تنسيق كليات المرحلة الثالثة أدبي 2023 أدبي:

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية رياضية بنين مطروح 227

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية نوعية فنية جنوب الوادي 227

تنسيق الدور الثاني 2023.. مطاعم فني سياحة مطرية 227

تنسيق الدور الثاني 2023.. العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. المعهد الفني للفنادق بورسعيد 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال) 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية) 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 226

تنسيق الدور الثاني 2023.. العالي خدمة اجتماعية المنصورة 225

تنسيق الدور الثاني 2023.. العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 225

تنسيق الدور الثاني 2023.. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 225

تنسيق الدور الثاني 2023.. المعهد العالي للغات بالمنصورة 225

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 225

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية رياضية بنين السويس 225

تنسيق الدور الثاني 2023.. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. المعهد الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. المعهد الفني للفنادق قنا 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية رياضية بنات الزقازيق 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية رياضية بنين المنيا 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية نوعية موسيقية المنصورة 224

تنسيق الدور الثاني 2023.. كلية تربية نوعية موسيقية المنوفية 224