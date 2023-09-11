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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف أهمية تنمية مهارات الطلاب لمواكبة التطور التقني والاندماج في سوق العمل

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العالم يعيش تحولات تقنية متسارعة، وهذا التطور يمتد إلى جميع جوانب الحياة، بدءًا من كيفية العمل وانتهاءً بطريقة التعلم، ليصبح تطوير مهارات الطلاب أمرًا حاسمًا لضمان نجاحهم في المستقبل.

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التحول الرقمي .. خبير : رفع الوعي التكنولوجي مفتاح الفرص التنافسية للخريجين

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لتنمية مهارات الطلاب.. خبير يوضح أهمية التدريب خلال الدراسة

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المهارات الرقمية تعتبر من أهم المهارات التي يجب على الطلاب اكتسابها خلال فترة دراستهم بمرحلة التعليم الجامعي، حيث يجب تزويدهم بفهم عميق للتكنولوجيا وكيفية استخدامها بفعالية، حيث يتمكن الطلاب من تطبيق هذه المهارات في مجموعة متنوعة من المجالات والصناعات.

وتابع الخبير التربوي، انه ليس فقط ذلك بل يجب أيضًا تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ويجب أن يكون لدى الطلاب خلال مرحلة التعليم الجامعي القدرة على التفكير بشكل منطقي، وتحليل المعلومات، واتخاذ القرارات الذكية، هذه المهارات ليست هامة فقط في الدراسة والتعليم ولكن أيضًا العمل المستقبلي.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن يجب أن يتم ربط الطلاب بسوق العمل المحلي والدولي، وهذا يشمل توفير فرص تدريبية وتعليمية تمكن الطلاب من اكتساب الخبرة العملية والتعرف على متطلبات سوق العمل، وتشمل هذه الفرص التدريب في الشركات، والمشاركة في مشاريع حقيقية، والتواصل مع أصحاب العمل المحتملين.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تنمية مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل تعد جزءًا أساسيًا من تحضيرهم للمستقبل، ويجب على المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل والمجتمع بأسره دعم جهود تطوير هذه المهارات وتوجيه الشباب نحو مستقبل مشرق ومليء بالفرص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخريجين الذين يمتلكون فهمًا جيدًا للتقنيات الحديثة وأن يكونوا جزءًا من تشكيل مستقبل التكنولوجيا، موضحًا أن المساهمة في تطوير التكنولوجيا يكون لها تأثير عميق على التعليم والابتكار والتقدم في العالم الرقمي.

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