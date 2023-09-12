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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. طريقة تسجيل الرغبات بشكل صحيح

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تعتبر فرصة للطلاب لبناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهم بحاجة إلى الاستعداد الجيد والاستشارة السليمة لاتخاذ قرارات مدروسة تناسب تطلعاتهم وميولهم الفنية.

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تربية 91% وتجارة 85%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط النتيجة الرسمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الخبير التربوي، أن تسجيل الرغبات بعناية أثناء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو أمر ذو أهمية كبيرة ويمكن أن يكون محورًا مهمًا في تحقيق نجاح الطالب في مساره الأكاديمي والمهني، حيث تلعب الرغبات دورًا حاسمًا في توجيه الطلاب نحو البرامج التعليمية التي تناسب اهتماماتهم ومهاراتهم، وتساعدهم على بناء مستقبلهم المهني.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تحديد الرغبات بشكل جيد يمكن أن يزود الطلاب بفهم أفضل لسوق العمل واحتياجاتها، يمكن الطلاب أن يستفيدوا من هذا الفهم لاختيار البرامج التعليمية التي تساهم في تطوير المهارات والمعرفة التي تحتاجها الصناعات وسوق العمل، موضحًا أن هذا يسهم في تحسين فرص الوظيفة وتحقيق التوافق بين التعليم الفني واحتياجات الاقتصاد.

وشدد الدكتور حسن شحاتة، علي ضرورة أن يكون طلاب الدبلومات الفنية 2023 حذرين وواعين عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة باختيار الرغبات والمستقبل المهني، مع ضرورة مراعاة التحقق من صحة المعلومات ومصادرها لحمايتهم من اتخاذ قرارات خاطئة قد تؤثر سلبًا على مسارهم الأكاديمي والمهني، موضحًا أن من المهم أن يكون الطلاب مطلعين على المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية الصحيحة للجامعات والمعاهد المرغوب الالتحاق بها والحصول على المعلومات الدقيقة.

وأضاف الخبير التربوي، أن يجب على الطلاب البحث بعمق واستشارة مصادر موثوقة عند النظر في الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق بالدراسات الفنية والمؤسسات التعليمية، حيث ينصحهم بالتواصل مع مستشاري التوجيه المهني أو مع المعلمين أو المسؤولين في المؤسسات التعليمية للحصول على مشورة وتوجيه حول الخيارات المناسبة بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن على الطلاب أيضًا أن يتعلموا مهارات التفكير النقدي والبحث، حيث يمكن أن تساعدهم هذه المهارات في تقييم المعلومات والتحقق من صحتها، البقاء على اطلاع دائم بالتطورات في مجال التعليم والمهني واستخدام مصادر موثوقة على الإنترنت لانها لها تأثير كبير على اتخاذ قرارات مستنيرة وناجحة.

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