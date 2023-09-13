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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مُتضمنة 10 مجالات محليًا وعربيًا.. انطلاق فاعليات جائزة خليفة التربوية في دورتها الـ17|تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في دورتها السابعة عشرة 2023-2024 عن فتح باب التقدم للجائزة متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي وتشمل :

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الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن : فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس .

لمزيد من التفاصيل عن الجائزة: يرجى زيارة موقع الجائزة على الرابط
https://khaward.ae/

علما بأن آخر موعد لاستقبال الترشيحات: 12يناير 2024

ودعا مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية  بسرعة استيفاء المتطلبات للجائزة.. وللتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط:
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وكانت قد أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023.

لمعرفة القسم المرشح له الطالب ضرورة الدخول على اللينك التالي: (وكتابة رقم الجلوس والرقم القومي) .http://193.227.21.46/a

كما أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، أنها ستتيح أيضًا للمقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي، مواعيد التحويلات من قسم إلى آخر للطلاب المستجدين فقط في حدود الشروط المعلنة.

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