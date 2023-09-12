لطلاب الدبلومات الفنية 2023| نصائح عند تسجيل الرغبات.. احذر الكيانات الوهمية.. وهذا الحد الأدنى للمعاهد

خبراء التعليم:

ابرز النصائح لطلاب الدبلومات الفنية عند تسجيل الرغبات

أكثر المشاكل التي تواجه الطلاب عند ترتيب الرغبات

أهم النصائح لتجنب الوقوع في فخ الكيانات الوهمية

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

توقعات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية

يعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من أبرز الأمور التي تشغل اهتمام الطلاب والطالبات الناجحين في نتيجة مدارس الثانوي الفني سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

حيث يرغب الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، في تنسيق الكليات والجامعات 2023/2024، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر شبكة الإنترنت.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد أراء خبراء التعليم حول ابرز النصائح لطلاب الدبلومات الفنية عند تسجيل الرغبات وأكبر المشاكل التي تواجه الطلاب عند ترتيب الرغبات واهم النصائح لتجنب الوقوع في فخ الكيانات الوهمية، ومؤشرات وتوقعات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية، بالإضافة إلى تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب على التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وهذا يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه التخصصات في سوق العمل الحديث والاقتصاد الرقمي، موضحة أن اختيار تخصص علمي وفقًا لميول الطالب وتطلعاته يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الطالب المستقبلي وفرص العمل المتاحة له.

وقالت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تخصصات الجامعات التكنولوجية تفتح أبوابًا واسعة للتعلم وتوسيع المهارات العلمية والتكنولوجية للطلاب، وبالفعل تزداد شهرة هذه التخصصات بين طلاب التعليم الفني بسبب الفرص الواسعة التي تقدمها.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التخصصات العلمية بالجامعات التكنولوجية توفر فرصًا متعددة لتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، وهي عادة مطلوبة في العديد من الصناعات والقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم الصحية، والأبحاث العلمية، والبيئة، والعلوم البيولوجية، والكثير من التخصصات الأخرى، مشيرة إلى إن اتخاذ هذه التخصصات يمكن أن يمنح الطلاب فرصًا لاحقًا للعمل في مجالات متنوعة ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مساراتهم المهنية.

ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن يجب على الطلاب أن يكونوا على دراية بأن هذه التخصصات تتطلب مجهودًا إضافيًا واستعدادا للتعلم والتطوير المستمر، قائلا إن التحصيل العلمي في هذه التخصصات يمكن أن يكون تحديًا، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون مجزيًا بشكل كبير من خلال توفير فرص وظيفية ممتازة وإمكانيات للتطور المهني.

وشددت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

http://mohesr.gov.eg

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

-حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

https://twitter.com/Mohesregypt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تعتبر فرصة للطلاب لبناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهم بحاجة إلى الاستعداد الجيد والاستشارة السليمة لاتخاذ قرارات مدروسة تناسب تطلعاتهم وميولهم الفنية.

وأوضح الخبير التربوي، أن تحديد الرغبات بعناية أثناء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو أمر ذو أهمية كبيرة ويمكن أن يكون محورًا مهمًا في تحقيق نجاح الطالب في مساره الأكاديمي والمهني، حيث تلعب الرغبات دورًا حاسمًا في توجيه الطلاب نحو البرامج التعليمية التي تناسب اهتماماتهم ومهاراتهم، وتساعدهم على بناء مستقبلهم المهني.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تحديد الرغبات بشكل جيد يمكن أن يزود الطلاب بفهم أفضل لسوق العمل واحتياجاتها، يمكن الطلاب أن يستفيدوا من هذا الفهم لاختيار البرامج التعليمية التي تساهم في تطوير المهارات والمعرفة التي تحتاجها الصناعات وسوق العمل، موضحًا أن هذا يسهم في تحسين فرص الوظيفة وتحقيق التوافق بين التعليم الفني واحتياجات الاقتصاد.

وشدد الدكتور حسن شحاتة، علي ضرورة أن يكونوا طلاب الدبلومات الفنية 2023 حذرين وواعين عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بختيار الرغبات والمستقبل المهني، مع ضرورة مراعاة التحقق من صحة المعلومات ومصادرها لحمايتهم من اتخاذ قرارات خاطئة قد تؤثر سلبًا على مسارهم الأكاديمي والمهني، موضحًا أن من المهم أن يكون الطلاب مطلعين على المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية الصحيحة للجامعات والمعاهد المرغوب الالتحاق بها والحصول على المعلومات الدقيقة.

وأضاف الخبير التربوي، أن يجب على الطلاب البحث بعمق واستشارة مصادر موثوقة عند النظر في الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق بالدراسات الفنية والمؤسسات التعليمية، حيث ينصحهم بالتواصل مع مستشاري التوجيه المهني أو مع المعلمين أو المسؤولين في المؤسسات التعليمية للحصول على مشورة وتوجيه حول الخيارات المناسبة بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن على الطلاب أيضًا أن يتعلموا مهارات التفكير النقدي والبحث، حيث يمكن أن تساعدهم هذه المهارات في تقييم المعلومات والتحقق من صحتها، البقاء على اطلاع دائم بالتطورات في مجال التعليم والمهني واستخدام مصادر موثوقة على الإنترنت لأنها لها تأثير كبير على اتخاذ قرارات مستنيرة وناجحة.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يعتبر حدث مهم في عالم التعليم الفني، ويمثل بوابة رئيسية للطلاب الذين يسعون لمتابعة دراستهم الجامعية في مجالات متنوعة، موضحًا أن توجيه الطلاب وتوجيههم بشكل صحيح خلال عملية تسجيل رغباتهم بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق نجاحهم الأكاديمي وتحقيق طموحاتهم المهنية.

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية أن يكون طلاب الدبلومات الفنية 2023 على دراية تامة بالمواعيد الرسمية والمصادر الصحيحة التي يمكنهم من خلالها التسجيل في الدبلومات الفنية، وينبغي عليهم أيضا البحث والاستفسار بعناية حول الجامعات أو المعاهد التي تقدم البرامج التعليمية التي يهتمون بها، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة لضمان عملية التقديم بنجاح.

وأوضح الخبير التربوي، أن تحقيق النجاح في تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يعتبر تحديًا يتطلب التخطيط والاستعداد الجيد، لهذا الغرض، يمكن للطلاب اللجوء إلى المساعدة والنصائح من المعلمين والمشرفين التربويين الذين يمكنهم توجيههم بشكل أفضل نحو الخيارات المناسبة.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 85%.

الحد الأدنى للقبول بالمعاهد

ويستحوذ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، على محركات البحث المختلفة في الوقت الراهن، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية بالنسبة للعام الدراسي الماضي 2022، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة منها خلال هذا العام، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية، لذا نعرض درجات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية في العام الماضي، وذلك في إطار تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض دمنهور 94.42

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تربية نوعية طنطا 88.78

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 87.87

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض طنطا 87.63

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض الإسكندرية 87.58

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تربية نوعية جنوب الوادي 87.44

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق الإسكندرية 86.67

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض أسيوط 86.34

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 86.04

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض المنصورة 85.59

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق المنصورة 85.15

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق الأقصر 85.00

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق الفيوم 84.88

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق المنيا 84.84

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض كفر الشيخ 84.75

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض بنها 84.20

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق بني سويف 83.48

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق مطروح 83.03

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. سياحة وفنادق مدينة السادات 82.89

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض دمياط 82.85

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض المنوفية بشبين الكوم 82.71

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض المنيا 81.45

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض القاهرة 80.64

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض الزقازيق 80.18

مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد.. تمريض بورسعيد 79.73