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تعليم

خبير: الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتطور استراتيجية حكيمة لتعزيز التنمية والتقدم بمصر

فعاليات أسبوع شباب
فعاليات أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك أهتمام وتفاعل كبير بين القيادة السياسية وشباب الجامعات باعتبارهم البنية الأساسية في بناء المجتمع وأهم عناصر التنمية، وحرصها على تنمية مهاراتهم، ومنحهم الدعم الكبير ليصبحوا المحرك الأساس لعملية الابتكار والتنمية، ليساهموا بدور فاعل في الحياة الاجتماعية والقطاعات كافة.

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وتواصل جامعة حلوان استعدادتها لإقامة أسبوع شباب الجامعات 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وفقاً للرؤى والإستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توجيه الاهتمام والدعم للشباب يعد استثمارًا حقيقيًا في بناء المستقبل، فهم القوة الحية والمحركة للتغيير والتقدم، من خلال تطوير مهاراتهم ومنحهم الفرص اللازمة، ليسهموا بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية ورفع مستوى الحياة في المجتمع، موضحًا أن الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتعلم والتطور يمثل استراتيجية حكيمة تسهم في تعزيز التنمية والتقدم في مصر.

وأضاف الخبير التربوي، أن ملتقيات التعليم في الجامعات تعتبر منصة هامة للشباب للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم، وتمنحهم فرصًا للمشاركة في المسابقات والأنشطة المتنوعة والتفاعل مع زملائهم، مما يعزز من تطوير شخصياتهم ويبني الثقة بأنفسهم، موضحًا أن هذه الأنشطة لا تقتصر على الجوانب العلمية فقط، بل تتيح لهم الفرصة للابتكار في مجموعة متنوعة من الميادين الفنية والثقافية والابداعية.

بالإضافة إلى ذلك، هذه اللقاءات والتفاعلات تعزز التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع الجامعي، مما يؤدي إلى تبادل الأفكار والتعاون في مشاريع مشتركة، ويعزز من التفكير الإبداعي ويسهم في تطوير الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن أسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة استثنائية لشباب مصر الطموح من الجامعات والمعاهد للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية، موضحًا إنها فرصة لتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم ومهاراتهم، وبناء عقول على أسس قوية، بالأضافة إلى فرصة التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاركتها مع زملائهم خلال هذا الحدث.

ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن من خلال أسبوع شباب الجامعات، يمكن للشباب أن يعرضوا مهاراتهم وقدراتهم في مختلف الميادين مثل الرياضة والفن والعلوم، خاصة انها فرصة للابتكار والتفاعل الإيجابي بين الشباب الذين يتميزون بأفكارهم وتصوراتهم لمستقبل مصر، مما يساعدهم أن يبرزوا كمجتمع منتج وملهم يمكنهم من تحقيق التغيير والتقدم في البلاد.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات يشهد مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بالإضافة إلى المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

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