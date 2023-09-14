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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في نوفمبر المقبل.. انعقاد المنتدى العلمي الأول بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تستعد جامعة أسيوط لعقد المنتدى العلمي الأول بعنوان: المنح والجوائز الدولية في التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية، والذي يعقد في شهر نوفمبر القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة و إشراف الدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي المنتدى في إطار تأكيد الدكتور أحمد المنشاوي، على أهمية تطوير الوعي لدى الطلاب؛ للمساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل بين الشباب؛ لتبادل الخبرات، والتجارب، وتطوير المهارات التي ينبغى على الشباب امتلاكها؛ للمنافسة في أسواق العمل، ووظائف المستقبل، فضلاً عن تنمية مهارات الشباب في مجال البحوث، والمنح، والجوائز الدولية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن هذا المنتدى يعد متسقاً مع أهداف ورؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ سعياً لتحقيق الخدمات المجتمعية، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن هذا المنتدى؛ يهدف إلى تنمية وعي الطلاب، والباحثين في مجال التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية؛ بمفاهيم وآليات المنح، والجوائز الدولية التي ترتبط بشكل وثيق الصلة بمجالات التنمية المستدامة، وبما يحقق تنمية الفكر الإبداعي البحثي للطلاب ، وجعلهم أكثر استعداداً؛ لتلبية متطلبات العصر الرقمي.

وأشار عبدالعليم، أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع هيئة قيادات شباب مصر، وشركة سوبر نوفا للدعم اللوجستي لعقد المنتدى العلمي الأول؛ بحضور الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المنتدى، و أحلام وليد عضو مجلس إدارة هيئة قيادات شباب مصر، والمهندس يوسف درويش المدير التنفيذي لشركة سوبر نوفا.

وأشار الدكتور محمد مصطفى، أنه من المقرر؛ أن يحقق المنتدى التكامل بين مجالات البحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ؛ وذلك من خلال بعض المحاضرات، وورش العمل التطبيقية؛ لتوضيح مفهوم المنح، والبعثات ، والجوائز الدولية التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، والخدمات المجتمعية، وعرض بعض قصص النجاح للحاصلين على بعض المنح في مجالات مختلفة، وأيضاً زيادة إدراك الطلاب بآليات وإجراءات التحقق من متطلبات الحصول على منحة، أو بعثة؛ (أكاديمية- مهنية- مجتمعية) تزيد من قدرة حصول الطلاب، والخريجين على فرص عمل تتلاءم مع مهارات سوق العمل الحالي.

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وأوضحت أحلام وليد؛ إن التعاون مع جامعة أسيوط يمثل حلقة الوصل مع صعيد مصر كله؛ لما لها من مكانة كبيرة، ومتميزة، بوصفها أقدم جامعات صعيد مصر، فضلاً عن أن هذا يدعم هيئة قيادات شباب مصر في تحقيق هدف المنتدى، ويحقق التضامن الاجتماعي للطالب ، وفتح قنوات الحصول على منحة ، أو بعثة، أو جائزة دولية.

وفي سياق متصل، أعرب المهندس يوسف درويش، عن سعادته بالتعاون مع جامعة أسيوط العريقة؛ لتحقيق أهداف المنتدى العلمي الأول الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم من العام الجاري.

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