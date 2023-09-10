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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط: الشباب اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وأهم عناصر التنمية

صدى البلد

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وأهم عناصر التنمية، من خلال الحرص على تنمية مهاراتهم؛ ليساهمون بدور فاعل في الحياة الاجتماعية والقطاعات كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة اليوم /الأحد/ في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار «الجمهورية الجديدة حلم وطن»، والذي تنظمه جامعة حلوان وينتهي فى 14 سبتمبر الجاري.

وقال المنشاوي إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعات لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس، وتقوم بدور فعال في بناء شخصيتهم، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية.

يذكر أن أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

ويشهد أسبوع شباب الجامعات مشاركة 45 جامعة (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) بجانب المعاهد العليا، وتشهد الفعاليات تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية ومنها أنشطة الجوالة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية، كما تُقام عدة ورش عمل وندوات تعريفية وتثقيفية ومسابقات علمية.

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