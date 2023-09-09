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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لرفع الروح المعنوية للمرضى.. وفد من الأزهر يزور مستشفيات جامعة أسيوط

وفد الأزهر يزور مستشفيات
وفد الأزهر يزور مستشفيات جامعة أسيوط

استقبلت مستشفيات جامعة أسيوط، وفداً من الأزهر الشريف، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مؤسسة الأزهر الشريف والمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة إدارة الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات.

تأتي الزيارة بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد محمد بتسيير قافلة دعوية إلى محافظة أسيوط؛ لرفع الروح المعنوية للمريض، وغرس روح الولاء والانتماء بين المؤسسات الحكومية.

تفقد الوفد المستشفى الرئيسي، وكان في استقباله الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، وتضمنت الجولة زيارة لقسم أمراض الباطنة بالصدرية، وعناية صدرية، وعناية باطنه عالية الكفاءة، وعناية أمراض وعناية الحالات الحرجة.

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وخلال الزيارة أشاد الوفد الذي جاء تحت إشراف الشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام الدعوة والإعلام الديني بأسيوط، بالجهود مستشفيات جامعة أسيوط الطبية والعلاجية وما تقدمه خدمات عديده لمرضى صعيد مصر.

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