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تعليم

“30 يونيو .. ثورة شعب ومستقبل مصر الحديثة”.. كتاب تصدره جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صدور كتاب عن مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، يتناول إنجازات مصر في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والأمنية، والعمرانية، والصحية، وقطاعات البنية الأساسية المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة، بعنوان؛ “30 يونيو .. ثورة شعب، ومستقبل مصر الحديثة”.

 أعد كتاب "30 يونيو .. ثورة شعب، ومستقبل مصر الحديثة" الدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، والذي جاء في إطار اهتمام، وحرص جامعة أسيوط ، وواجبها نحو تقديم مشاركة في الذكرى العاشرة من ثورة الثلاثين من يونيو؛ من خلال إصدار هذا الكتاب في محاولة للتعريف، والتناول التفصيلي، والتحليل الدقيق لبعض من إنجازات الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، الى أن الكتاب يهدف إلى تعريف الشباب؛ بما يحدث من نهضة شاملة فى كافة ربوع مصر، وتوضيح الحقائق في هذا الشأن، وقطع الطريق على المشككين فيما يحدث، وخاصة أن التنمية هي فعل بعيد المدى ينظر إلى المستقبل، وتكون له تكاليفه التي يتعين على الأوطان تحملها فى هذه المرحلة؛ للاستمتاع بثمارها في المستقبل.

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 وأوضح الدكتور محمد أحمد العدوي؛ إن المتابع للشأن المصري يجد أن ما تحقق فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة يحتاج على الأقل إلى عشرات السنين، وذلك فى إطار جهود التنمية الشاملة في مصر، والتي شملت، تحقيق الاستقرار السياسي، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وهويتها، واستعادة الدور الإقليمي، والعالمي لمصر؛ بما يتناسب مع مكانتها.

  وأشار الدكتور العدوي، إلى أن مصر أخذت منذ ثورة 30 يونيو بمجموعة مبادئ، وترجمتها إلى استراتيجيات، وسياسات، وبرامج ، وأنشطة، وأن الكتاب يتضمن الحديث عن تلك المبادئ الأساسية، والتي تمثلت في التخطيط الجيد؛ من أجل المستقبل بأهداف واضحة ومحددة، و استغلال المزايا النسبية المتاحة للدول، والاهتمام بالتعليم، والتدريب، ووجود إرادة للدولة، وقيادة فاعلة لا تسمح بتوجيه أنشطة الدولة نحو مصالح خاصة، وتضافر الجهود الشعبية مع رؤى القيادة السياسية في تحمل أعباء التنمية، وقطاع خاص فاعل مشارك بشكل حقيقي في جهود تنمية الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار قواعد السوق في داخل الدولة، وفي المجال العالمي، وحوكمة المؤسسات الحكومية، ورفع مستويات الأداء، والحد من الفساد.

  وتناول الكتاب فعاليات احتفال جامعة أسيوط بإنجازات الثورة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون حرمة المجتمع وتنمية البيئة؛ حيث نظمت الجامعة ندوات تثقيفية، ومعارض فنية، ومسابقات، وشرفت بتكريم أبناء المحافظة من شهداء الجيش، والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم،  وسالت دماؤهم الزكية تروي تراب مصر.

   وأشارت الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمشرف الفني عن الكتاب، أن كتاب مركز دراسات المستقبل، يقع في 125صفحة، من القطع المتوسط، وقام بمراجعته لغوياً   الدكتور محمود عبد المعطي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، وشارك في تجميع مادته العلمية الأستاذة مرفت شحاتة، والأستاذة رحاب أحمد بمركز دراسات المستقبل، وقام بتجهيز الكتاب فنيًا للطباعة المهندس جلال الدين حسن، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ جلال عبد المنعم، مضيفة أن الكتاب يستعرض جهود التنمية الضخمة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية، والتي تمثل استثماراً فى مستقبل الدولة، وحسن استخدام لمواردها المتاحة؛ من أجل تحسين حياة المصريين في المستقبل، وأن الكتاب يشكل موجزاً لبعض جوانب التقدم الذي أحرزته مصر في محاور رئيسة للتنمية الشاملة، والمستدامة؛  تليق بمكانة، وإمكانات مصر، وذلك بعد مرور عشر سنوات  فقط على ثورة 30 يونيو.

  الجدير بالذكر، أن الكتاب يتضمن مجموعة من الصور التي تعرض إنجازات مصر فى المجالات المختلفة، والتي 
تمت في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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