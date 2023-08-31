جامعة أسيوط تعلن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بكلياتها

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بدء تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/ 2024؛ اعتباراً من الأحد الموافق ١٠ من سبتمبر حتى الأربعاء ١١ من أكتوبر، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة قد اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر على الطلاب إجراءات الكشف الطبي، والتي تضمنت تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ لتجنب الزحام والتكدس، وتوفير أماكن؛ لاستراحة الطلاب، وأولياء أمورهم ، وتوفير أطقم طبية متميزة؛ لضمان سير إجراءات الكشف الطبي بسهولة وانتظام، موضحاً؛ إن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة؛ لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم، ومعاهدهم المختلفة؛ حيث تقوم إدارة الجامعة بإنشاء ملف صحي لكل طالب مستجد؛ لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة.

ومن جهته، كشف الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حددت يوم (١٠/ ٩) ؛ لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب ،(١١/ ٩) للطلاب الملتحقين بكليتي؛ طب الأسنان، والطب البيطرى، (١٢/ ٩) للطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة، و(١٣ /٩) للطلاب الملتحقين بكلية الهندسة ، (١٤/ ٩) للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة ، (١٧/ ٩) للطلاب الملتحقين بكليةالعلوم ، (١٨/ ٩) للطلاب الملتحقين بكلية رياض الأطفال ، ويومي (١٩ و ٢٠/ ٩) للطلاب الملتحقين بكلية التجارة ، ويومي (٢١و٢٤ / ٩) للطلاب الملتحقين بكلية الحقوق ، و(٢٥/ ٩) للطلاب الملتحقين بكلية التربية- شعبة عامة ، و(٢٦/ ٩) للطلاب الملتحقين بكلية التربية- باقى الشعب ، (٢٧/ ٩) للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية، ويومي (١و٢/ ١٠) للطلاب الملتحقين بكلية الآداب، (٣/ ١٠) للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الزراعة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ،(٤/ ١٠) للطلاب الملتحقين بكلية التمريض، (٥/ ١٠) للطلاب الملتحقين بكلية التربية النوعية، (٨/ ١٠) للطلاب الملتحقين بكلية الخدمة الاجتماعية، (٩/ ١٠) للطلاب الملتحقين بالمعهد الفني للتمريض ، مع تحديد يومي (١٠و١١/ ١٠) للتخلفات.

جدير بالذكر، أنه يجب أن يقوم الطالب بإحضار الاستمارة الخاصة به، والتي تتضمن( اسم الطالب – الكلية المرشح لها – موعد وتاريخ الكشف الطبي)؛ لكي يخضع الطالب للكشف الطبي، والمتضمن عيادات: (الرمد- القلب- الصدر- العظام- النطق والسمع- الجلدية – الأسنان- المخ والأعصاب- العيوب الخلقية الظاهرة).