جامعة أسيوط توجه قافلة طبية شاملة لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب

أطلقت جامعة أسيوط، قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان؛ للكشف الطبي على أهالي قرية العطيات البحرية بمركز أبنوب، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع المراقبة الطبية بجامعة أسيوط ،ومديرية الصحة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة( 100 يوم صحة)، والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، إن القافلة الطبية لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب، يشارك فيها أطباء من مختلف التخصصات؛ لإجراء الكشف الطبي، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية.

وأكد أن الجامعة تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتحرص على إطلاق القوافل الطبية، والتوعوية؛ للمناطق الأكثر احتياجاَ بشكل مستمر، انطلاقًا من إدراكها لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة، وتسخير كافة إمكاناتها للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًا، في ظل ما تمتلكه الجامعة من مدينة طبية متكاملة؛ بمستشفيات تخصصية، ونخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات، و التي تخدم كافة المترددين عليها من محافظات الصعيد.



وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على الاستعانة بكفاءاتها من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية؛ للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً عبر قوافل شاملة؛ مجهزة بأحدث الإمكانيات ، والكوادر البشرية.



وأشار نائب رئيس الجامعة؛ إلى أن القافلة قامت بفحص ما يقرب من (٥٠٠) حالة من أهالي القرية في تخصصات :( باطنة - عظام - أعصاب - جلدية - أطفال)، وصرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، و شارك فى القافلة (٣٠) طبيباً بشرياً، وصيدلياً، وكذلك (١٨) طالباً ( طب بشري)، و(٥) طلاب (صيدلة) ، بإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطه الطلابية ، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الصحية ،و الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وإشراف تنفيذي أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

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