عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط توجه قافلة طبية شاملة لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب

جامعة أسيوط تنظم
جامعة أسيوط تنظم قافلة طبية مجانية بمركز أبنوب

أطلقت جامعة أسيوط، قافلة طبية شاملة التخصصات  بالمجان؛ للكشف الطبي على أهالي  قرية العطيات البحرية بمركز أبنوب، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع المراقبة الطبية بجامعة أسيوط  ،ومديرية الصحة. 

يأتي ذلك ضمن مبادرة( 100 يوم صحة)،  والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، إن القافلة الطبية لقرية العطيات البحرية بمركز أبنوب، يشارك فيها أطباء من مختلف التخصصات؛ لإجراء الكشف الطبي، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية.

 

وأكد أن الجامعة تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتحرص على إطلاق القوافل الطبية، والتوعوية؛ للمناطق الأكثر احتياجاَ  بشكل مستمر، انطلاقًا من إدراكها لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة، وتسخير كافة إمكاناتها للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًا، في ظل ما تمتلكه الجامعة من مدينة طبية متكاملة؛ بمستشفيات تخصصية، ونخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات، و التي تخدم كافة المترددين عليها من محافظات الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على الاستعانة بكفاءاتها من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية؛ للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً عبر قوافل شاملة؛ مجهزة بأحدث الإمكانيات ، والكوادر البشرية.

تمهيداً لتشغيلها.. محافظ أسيوط يناقش أعمال تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى "حياة كريمة"

جامعة أسيوط تشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر


وأشار نائب رئيس الجامعة؛ إلى  أن القافلة قامت بفحص ما يقرب من (٥٠٠)  حالة من أهالي القرية  في تخصصات :( باطنة - عظام - أعصاب - جلدية - أطفال)، وصرف العلاج   اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، و شارك فى القافلة (٣٠) طبيباً بشرياً، وصيدلياً، وكذلك (١٨) طالباً ( طب بشري)، و(٥) طلاب (صيدلة) ، بإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطه الطلابية ، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة  العامة  للشئون الصحية ،و  الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وإشراف تنفيذي أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

IMG-20230829-WA0031
IMG-20230829-WA0031
IMG-20230829-WA0032
IMG-20230829-WA0032
IMG-20230829-WA0028
IMG-20230829-WA0028
IMG-20230829-WA0027
IMG-20230829-WA0027
IMG-20230829-WA0030
IMG-20230829-WA0030
IMG-20230829-WA0029
IMG-20230829-WA0029
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة قافلة طبية مجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

موضوعات متعلقة

جامعة أسيوط: نفخر بتقديم دفعة جديدة من خريجي الحقوق المتميزين للدولة

لأول مرة منذ توليه المنصب.. رئيس جامعة الأزهر يزور فرع أسيوط ويقدم الدعم

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

مصرع 3 مواطنين.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على مصنع ألبان بدونيستك

الدبابات تركت لتصدأ.. الكشف عن خدعة الغرب لـ أوكرانيا

زيارة تاريخية.. بوتين يسافر إلى الصين في أكتوبر المقبل

وزارة العمل: انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

السبب صادم.. كيميائي يضع مادة سامة تحت منزله جاره في أمريكا

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

فيديو

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ