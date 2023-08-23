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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط تشهد انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر

إنطلاق شعلة أسبوع
إنطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء مهرجان انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية؛ الثالث عشر، من أمام المبنى الإداري بالجامعة، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمنسق  العام للأنشطة الطلابية بالجامعة.

و أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مشاركة الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات، في نسخته الثالثة عشر للجامعات، والمعاهد العليا؛ يأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة  في اللقاءات القمية، والمحافل الطلابية المختلفة، التي تتيح الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار ، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة؛ لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي؛ من أجل دعم الأنشطة الطلابية،والتي تتماشى مع إستراتيجية الدولة الهادفة؛ لمواصلة الدعم، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.

شارك في مراسم انطلاق الشعلة من أمام المبنى الإداري بالجامعة؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وعدد من مديري الإدارات ، والعاملين برعاية الشباب، ووفد من جامعة حلوان ضم: الدكتور مصطفى محمد رزق رائد الفوج، وعضوين من العاملين بها ،و(٥) من طلاب جامعة حلوان، وعدداً من طلاب جامعة أسيوط.

يعقد أسبوع شباب الجامعات برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة،  وتنظم فعالياته لهذا العام جامعة حلوا، في الفترة من 8 إلى 14من سبتمبر المقبل؛  بمشاركة مختلف الجامعات، والمعاهد العليا المصرية، تحت عنوان: "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

شهدت المراسم قيامَ طلاب الجامعتين؛ برفع العلم المصري، وأعلام جامعتي؛ أسيوط، وحلوان، وعلم أسبوع شباب الجامعات، ثم تقدم الشعلة، وانطلاقها من أمام المبنى الإداري إلى محطتها الآتية.

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد عبد المولى بوفد جامعة حلوان، متمنياً لهم، ولجامعتهم التوفيق في تنظيم أسبوع شباب الجامعات، مشيدًا بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها؛ لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، وإعداده للانطلاق إلى الحياة العملية، والمشاركة في بناء الوطن.

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جدير بالذكر، أن الشعلة التي انطلقت من جامعة أسيوط؛ ستمر  بجامعة المنيا، ثم عدد من الجامعات المصرية، قبل أن تصل وتستقر بجامعة حلوان، في مسيرة تهدف إلى الترويج للأسبوع ، وزيادة الوعى بأهميته، والتحفيز على المشاركة فيه.

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