رئيس جامعة أسيوط يعلن زيادة أجور العاملين باليومية

قرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء؛ رفع الأجر لكافة العاملين بنظام الأجر اليومي بجامعة أسيوط؛ لتحسين دخولهم.

ووجه رئيس جامعة أسيوط بالتنفيذ الفوري؛ لعدد من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط؛ حيث من المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من (3000) موظف بالأجر اليومي على مستوى الجامعة بمختلف القطاعات.

وأضاف شوكت صابر أمين عام الجامعة؛ أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة يصل الأجر اليومي للمؤهلات العليا (75) جنيها عن اليوم الواحد، أما فيما يخص بعض التخصصات مثل: المهندسين، والفيزيائيين، والكيميائيين، والصيادلة، والأطباء العاملين في تخصصاتهم؛ سوف يصل الأجر إلى (100) جنيه باليوم، أما الحرفيون والسائقون العاملون في تخصصاتهم؛ فسوف يصل الأجر اليومي إلى (75) جنيها باليوم، وباقى التخصصات يصل أجرها بعد الزيادة؛ إلى (60) جنيهاً عن اليوم الواحد؛ وذلك اعتباراً من 1/9/2023 حتى 30/6/2024؛ وذلك وفقا للدراسة المالية التي أعدها محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، و وليد حسني مدير إدارة الموازنة؛ لتوفير الاعتمادات المالية للصرف.