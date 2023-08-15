عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يعلن زيادة أجور العاملين باليومية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

قرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء؛ رفع الأجر لكافة العاملين بنظام الأجر اليومي بجامعة أسيوط؛ لتحسين دخولهم.

 ووجه رئيس جامعة أسيوط بالتنفيذ الفوري؛ لعدد من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط؛ حيث من المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من (3000) موظف بالأجر اليومي على مستوى الجامعة بمختلف القطاعات.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

محافظ أسيوط يشيد بجهود جامعة الأزهر في خدمة مواطني الصعيد

وأضاف شوكت صابر أمين عام الجامعة؛ أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة يصل الأجر اليومي للمؤهلات العليا (75) جنيها عن اليوم الواحد، أما فيما يخص  بعض التخصصات مثل: المهندسين، والفيزيائيين، والكيميائيين، والصيادلة، والأطباء العاملين في تخصصاتهم؛ سوف يصل الأجر إلى (100) جنيه باليوم، أما الحرفيون والسائقون العاملون  في تخصصاتهم؛ فسوف يصل الأجر اليومي إلى (75) جنيها باليوم، وباقى التخصصات يصل أجرها بعد الزيادة؛ إلى (60) جنيهاً عن اليوم الواحد؛ وذلك اعتباراً من 1/9/2023 حتى 30/6/2024؛ وذلك وفقا للدراسة المالية التي أعدها محمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، و وليد حسني مدير إدارة الموازنة؛  لتوفير الاعتمادات المالية للصرف.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط العاملين بجامعة أسيوط زيادة الأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يكرم الأوائل في الثانوية العامة ويمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية

صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط

ترشيحاتنا

180 مليون يورو.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لانتقال محمد صلاح للدوري السعودي

عماد الدين حسين: بعض الأمور في الحوار الوطني عليها توافق

رئيس القومية للأنفاق: نستهدف 15 مليون راكب شهريا

بوريل يطالب إيران بالإفراج الفوري عن الأوروبيين المحتجزين

بعد العثور على رفات طفل من القرن ال17..مادلالة هذا الكشف وعلاقته بمصاصي الدماء؟

الأمير هاشم نائبًا للملك عبدالله| من هو فتى الأردن صاحب ال 18 ربيعًا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

فيديو

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ