ميداليات ذهبية وبرونزية لطلاب عين شمس في ختام أسبوع شباب الجامعات

فازت جامعة عين شمس في العديد من المجالات والأنشطة خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ 13، والذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية

وذلك ختاما لأسبوع حافل لطلاب جامعة عين شمس الموهوبين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس بعثة جامعة عين شمس، وطارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور طلاب الاتحاد مريم خالد، رئيس اتحاد جامعة عين شمس.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس حرصت على توفير جميع سبل الدعم و التأهيل لأبنائها الطلاب المشاركين بالمسابقات ليكونوا خير سفراء لجامعتهم.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الجامعة تعمل على ترسيخ فكرة المشاركة لدى الطلاب في جميع مجالات الأنشطة الطلابية سواء علميةأو فنية أو ثقافية أو رياضية أو جوالة وتدعم التواجد الطلابي في جميع المحافل سواء محليا أو دوليا لرفع اسم جامعة عين شمس عاليا في جميع المجالات.

هذا وقد حصلت جامعة عين شمس في النشاط الثقافي تحت إشراف محمد طه، مدير النشاط الثقافي ومسئول الاتصال، ومحمد عبد الفتاح وكريم وجيه وهدى راضي، مشرفي النشاط الثقافي على الميدالية الذهبية باسم الطالبة أمنية عبد الناصر في مسابقة القرآن الكريم.

وفازت الجوالة تحت إشراف أسماء خاطر، مدير إدارة الجوالة، وإيمان حسن، مشرفة جوالات عين شمس بالمراكز الأولى، في مجال الدين والحياة والتطبيقات العلمية والبيئية والفنون والأدب والاقتصاد والمواطنة والتطلع للقيادة ومهارات الحياة والكرنفال والخدمة العامة وتنمية المجتمع والتقاليد والفنون الكشفية والصحة والرياضة والقيم والاتجاهات الكشفية.

وفي مجال النشاط العلمي تحت إشراف طلعت عبده، مدير النشاط العلمي والتكنولوجي، وأحمد عبد العزيز، مسئول النشاط، فازت جامعة عين شمس بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مجال الميكاترونك.

وفي النشاط الاجتماعي تحت إشراف سالم أحمد، مدير النشاط الاجتماعي، وهيثم محروس، مشرف النشاط الاجتماعي، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول للشطرنج فرق طالبات والمركز الثاني شطرنج باسم الطالبة زينب عزت والطالبة مريم أحمد، وفوز القوافل الطبية باسم الطالبة منار أحمد مركز ثالث، بالإضافة إلى الزيارات الاجتماعية التي حصلت على مركز ثالث باسم الطالبة منار أحمد.

وأحرز النشاط الرياضى بقيادة وإشراف محمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي، وكابتن فاطمة خليفة، مشرف كرة طائرة بنات في كرة السلة طالبات، المركز الثانى تحت تدريب كابتن أحمد مهدى، وإشراف كابتن إسلام أحمد، والكرة الطائرة طلبة على المركز الثالث تحت إشراف كابتن ياسر عبد الهادي وكابتن محمد لطفي.

وفي النشاط الفني تحت إدارة مصطفى عيسى، مدير النشاط الفني، وبقيادة المدرب محمود سامي، المدرب الفني للفرقة، وهند حامد وهالة سليمان، مشرفي النشاط الفني، وزياد صديق، أمين اللجنة الفنية العليا بالجامعة، فازت الطالبة رحمة المستوى الثاني فون تشكيلية في مجال الأشغال الفنية.

وفي مجال الموسيقى والكورال، حصل على المستوى الأول الطالب كيرلس صفوت ساويرس غناء فردي، والمستوى الثاني الطالبة حبيبة خالد غناء فردي، والمستوى الثالث الطالب محمد عبد الرؤوف غناء فردي، والمستوى الثالث عزف جماعي، والمستوى الثالث غناء جماعي.