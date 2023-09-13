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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس

وفد طلابي من جامعة
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد طلابي من جامعة هيروشيما اليابانية برئاسة السيدة أتسوكو أوكومورا، منسق جامعة هيروشيما بمكتب الجامعة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من المشرفين اليابانيين، بحضور محمد عبدالرحمن عشيبة،  المدرس بالقسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وطلاب القسم.

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للتعريف بمقتنياته.. طلاب ألسن عين شمس في زيارة لمتحف قصر الزعفران

أشارت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أن قسم اللغة اليابانية بالكلية تم  تأسيسه عام 2000 ، ويدرس به أكثر من 100 طالب ، شددت على أهمية  زيادة أعداد منح الدارسين بالكلية إلى الجامعات اليابانية ، كذلك الإشراف المشترك بين الجانبين على رسائل الماجيستير و الدكتوراة .

 

وأوضحت أن التعاون على مستوى التبادل الطلابي و تبادل الأساتذة بهدف رفع كفاءة تعليم وتعلم اللغة اليابانية ، و تذليل كافة العوائق التى تواجه الطلاب اليابانيين الدارسين للعربية كذلك توفير سبل الراحة للطلاب المصريين الدارسين للغة اليابانية ، كذلك إعداد كوادر قادرة على التدريس للطلاب المصريين و الأجانب للغة اليابانية بجامعة عين شمس .

مشيرة إلى أن قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس يتمتع بسمعة عالمية مرموقة، كما يحظى خريجو القسم بفرص عمل متميزة، فضلًا عن دورهم الرائد في تبادل العلاقات السياسية و الثقافية و الإجتماعية بين البلدين الصديقين.

تلا ذلك عرض فيديو للتعريف بأهم الأنشطة والزيارات المهمة إلى الكلية خلال الفترة الأخيرة ،ثم قامت الدكتورة هبة بكر المدرس بالقسم و مارينا بهاء بتقديم شرح مفصل عن تاريخ القسم وطبيعة الدراسة فيه وعن المنح الدراسية المتاحة في القسم وكذلك عن أهم الوظائف التي يلتحق بها خريجو القسم.
وقام الدكتور محمد عشيبة باستقبال أسئلة الطلاب اليابانيين والرد عليها، ثم اصطحبهم في جولة تفقدية في قاعات الساعات المعتمدة ومعملي ومكتبة قسم اللغة اليابانية بصحبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم، وهو ما أتاح الفرصة لطلاب قسم اللغة اليابانية بالكلية للتواصل بشكل مباشر مع الطلاب اليابانيين من خلال طرح الأسئلة والإجابة عليها من الطرفين مما ساهم في زيادة التبادل الثقافي والتواصل باستخدام اللغة اليابانية.

وقامت سيادة العميدة بإهداء درع الكلية لكل من السيدة أتسوكو أوكومورا، منسقة جامعة هيروشيما بمكتب الجامعة بالقاهرة، والمشرف على الوفد الطلابي، للتعبير عن الشكر الجزيل لهما على ترتيب هذه الزيارة التي تمثل أهمية كبيرة وتزيد من فرص التبادل الثقافي والتعاون المستقبلي بين الجامعتين.

وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 5
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 5
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 4
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 4
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 3
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 3
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 2
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 2
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 1
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس 1
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس
وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس
كلية الألسن جامعة عين شمس جامعة هيروشيما اليابانية الدكتورة غادة فاروق الدكتورة سلوى رشاد Jobs Education

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