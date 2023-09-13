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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدراج مجلة جديدة لألسن عين شمس في فهرس النرويجي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه في إطار استكمال الجهود والإجراءات التي تتخذها كلية الألسن لتطوير إصداراتها البحثية، تم إدراج مجلة textual turnings: Journal of English and Comparative Studies، في الفهرس النرويجي للمجلات العلمية Norwegian register for scientific journals  النرويجية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

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وأوضحت أن إدراج المجلة في الفهرس النرويجي جاء ليوثق مدى تطور النشر العلمي في الكلية، والذي تنتهجه إدارة الجامعة منذ عدة سنوات، ويؤكد استراتيجية الجامعة في النهوض بجميع مناحي البحث العلمي وحرصها على التقدم في التصنيفات الدولية.

من جانبها، قالت الدكتورة فدوى عبد الرحمن، رئيس تحرير المجلة، إن مجلة Textual Turnings: Journal of English and Comparative Studies تعتبر مجلة أكاديمية علمية محكمة متخصصة في دراسات اللغة الإنجليزية بفروعها المختلفة (الأدب - اللغويات - دراسة الترجمة)، وتصدر بانتظام سنويا عن قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس منذ عام 2019، وتضم هيئة التحرير أساتذة متخصصين من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن إضافة إلى أساتذة من مختلف الجامعات المصرية والأوروبية.

من جانبه، قال الدكتور  أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إن إدراج مجلة textual turnings: Journal في الفهرس النرويجي يأتي ضمن الخطوات المختلفة التي تتخذها الكلية لتدويل إصداراتها العلمية، حيث يصدر عن الكلية 3 مجلات علمية محكمة: مجلة  "فيلولوجي" وصحيفة الألسن ومجلة  textual turnings: Journal of English and Comparative Studies  وجميعها حصلت على أعلى تقييم بالتصنيف المحلي للمجلات العلمية. 

وأضاف: 'كما أدرجت كل من مجلة  "فيلولوجي" وصحيفة الألسن في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية Arabic Citation Index الصادر بالتعاون مع بنك المعرفة المصري و مؤسسة Clarivate Analytics العالمية وفي قاعدة بيانات دار المنظومة".

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