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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

وائل كفوري
وائل كفوري
قسم الفن

أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأحد 23 يونيو، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وخلال الحفل، ظهر وائل كفوري، وهو يوقع تذكارا لأحد المعجبين على بوستر يحمل صورته. 

أغاني وائل كفوري

طرح وائل كفوري خلال الفترة الماضية أحدث كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة”، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف.

ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

ونشر وائل كفوري البرومو الدعائي للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر فى الفيديو مجموعة من الشباب وهم يغنون مقطعاً قصيرا من الأغنية ويرددون "على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة"، وكانت الأجواء لطيفة ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

وائل كفوري يطرح حالف عالحب

وطرح اللبناني وائل كفوري مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب"، وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

وتمكنت أغنية “البنت القوية” للفنان اللبناني وائل كافورى من تحقيق رقم قياسي، حيث تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في غضون 5 أشهر .

يذكر أن أغنية “البنت القوية” من غناء وائل كافورى من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ.

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، استبدل كلمات أغنية "البنت القوية" في حفله بموسم الرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وغنى وائل كفوري كلمات أغنيته الشهيرة "البنت القوية"، وغازل الجمهور قائلا: "البنت السعودية"، وانتشرت فيديوهات هذه اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هذا الحفل هو الثالث لوائل كفوري، بعد الحادث الذي تعرض له منذ شهرين، ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدما وائل كفوري المسرح، استقبله الحضور بالهتاف وأظهروا حماسهم الشديد لحفله.

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