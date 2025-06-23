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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

محمد رمضان
محمد رمضان
قسم الفن

أعلن الفنان محمد رمضان -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم الجو حلو. 

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو من أغنية الجو حلو، عبر انستجرام، وكتب في التعليق: «#الجو_حلو يوم الأربع الساعة ٤ بتوقيت الساحل الشمالي .. ثقة في الله نجاح». 

حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي 

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله القادم مع الديفا هيفاء وهبي في بيروت وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بيروت، استعدوا للحفل الأضخم في لبنان في 23 أغسطس".

أحدث أغاني محمد رمضان 

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "أنا انت" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب. 

الأغنية غناء محمد رمضان ومن كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.

أعمال محمد رمضان 

من جهة أخرى، أوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أسد” حيث من المقرر أن ينتهي التصوير قريبا.

فيلم أسد

فيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

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