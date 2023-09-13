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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته الـ13

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حققت جامعة عين شمس الفوز في  العديد من مجالات الأنشطة خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ13، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة “طلاب من أجل مصر” ورئيس بعثة جامعة عين شمس، وطارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور مريم خالد، رئيس اتحاد جامعة عين شمس.

وأحرز النشاط الرياضي بجامعة عين شمس الفوز، واكتسب الكثير من النقاط بقيادة وإشراف محمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي، وكابتن فاطمة خليفة، مشرف كرة طائرة بنات، وحصلت الطالبة منار مجدي على المركز الأول في مسابقة الوثب الطويل، وحصلت الطالبة منار مجدي على المركز الثالث في مسابقة الوثب العالي تحت تدريب كابتن كريم، وإشراف كابتن شيري إدوارد.

بالإضافة إلى فوز منتخب عين شمس على منتخب طنطا  34/55 في كرة السلة طالبات وصعودها لدور قبل النهائي تحت تدريب كابتن أحمد مهدى، وإشراف كابتن إسلام أحمد.

وكذلك فوز جامعة عين شمس في الكرة الطائرة طلبة 1/2 على جامعة المنصورة تحت إشراف كابتن ياسر عبد الهادي وكابتن محمد لطفي، وفوز فريق كرة السلة طالبات على فريق كفر الشيخ  45/17 تحت قيادة كابتن أحمد مهدى، وإشراف كابتن إسلامأحمدد.

وفي مجال النشاط الاجتماعي تحت إشراف سالم أحمد، مدير النشاط، وهيثم محروس، مشرف النشاط الاجتماعي، فازت جامعة عين شمس في الجولة السابعة طلبة للشطرنج على جامعتي بنها والإسماعيلية، وفي الجولة الثامنة طلبة وطالبات للشطرنج فازت جامعة عين شمس على الأزهر والمنوفية وبنها ودمنهور.

هذا بالإضافة إلى اختتام  مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، وعرض البرزنتيشن الخاص بكل طالب، وانتهاء القوافل الطبية في مدينة الزهور بـ15 مايو، وتم الكشف على أبناء المدينة.

وأحرز طلاب النشاط العلمي تقدما مميزا تحت إشراف طلعت عبده، مدير النشاط العلمي والتكنولوجي، وأحمد عبد العزيز، مسئول نشاط تحكيم المعرض العلمي المتكامل. 

وكانت مشاركة عين شمس ملموسة وبارزة ومميزة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات.

وفي النشاط الثقافي تحت إشراف محمد طه، مدير النشاط الثقافي ومسئول الاتصال، ومحمد عبد الفتاح وكريم وجيه و هدى راضي، مشرفي النشاط الثقافي، شاركت الجامعة في مسابقة شعر الفصحى والخط العربي.

وفي النشاط الفني تحت إدارة مصطفى عيسى، مدير النشاط الفني، وبقيادة المدرب محمود سامي، المدرب الفني للفرقة، وهند حامد وهالة سليمان، مشرفي النشاط، وزياد صديق، أمين اللجنة الفنية العليا بالجامعة، تم افتتاح المعرض وورشة النحت التي قدمها شباب جامعة عين شمس.

وختاما، استكمل نشاط الجوالة تحت إشراف أسماء خاطر، مدير إدارة الجوالة، وإيمان حسن، مشرفة جوالات عين شمس، العروض الكشفية والإفادة الدينية والمسابقات الكشفية، بالإضافة إلى استكمال حفلات السمر التي تتميز بها جوالة جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .9
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .9
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .8
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .8
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .7
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .7
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .6
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .6
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .5
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .5
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .4
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .4
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .3
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .3
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .2
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .2
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .1
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .1
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .
جامعة عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته ال١٣ .
جامعة عين شمس مجالات الأنشطة فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية جامعة حلوان Jobs Education

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