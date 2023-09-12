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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2023

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يواصل موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 14-9-2023.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. يواصل طلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وفقا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، حيث إتاح موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالمعاهد والكليات.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلق التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يوم الاثنين 4-9-2023، ليكون موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات التي تشملها من صناعي، تجاري، زراعي، سياحة وفنادق.

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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2023، عن موعد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنية ، حيث بدأ موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتباراً من أمس الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالى :-

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وسيتاح للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة أو من خلال بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال مدة التقديم، وسيتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

 

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وسينتهي التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء آخر أيام التسجيل وهو الخميس 14 سبتمبر 2023، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة وسيعلن  نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال يومين أو ثلات علي الاكثر من موع الاغلاق عبر هذا الرابط اضغط هنا .

 

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