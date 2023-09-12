جامعة الطفل في ضيافة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس

استقبلت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ، وفود جامعة الطفل ، وذلك بحضور الدكتورة نهى دنيا عميدة الكلية ،ابدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

فى إطار فاعليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، تحت رعايةالدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وبتنسيق الدكتورة نهى الرافعى نائب مدير ادارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس .

في كلمتها رحبت الدكتورة نهى دنيا بالأطفال و منسق جامعة الطفل وفريقها واثنت على مجهوداتهم المبذولة مع الاطفال، ودعت عميدة الكلية الأطفال إلى تطبيق ما سوف يدرسونه ويرونه اليوم وأن يكونوا سفراء صغار لحماية بيئتهم موضحة لهم بشكل مبسط المشكلات البيئة مثل ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحرارى وتغير المناخ وأن لهم دور ملموس وهام مستقبلا فى حماية بيئتهم .

كما أوضحت لهم الفعاليات وورش العمل التى سيشهدونها على مدار اليوم بالكلية .

وشكرت د.نهى الرافعى الكلية برئاسة أ.د نهى دنيا لاستقبالها للاطفال وأكدت على أهمية أن يكون الأطفال على دراية بالتغيرات المناخية وآثارها باعتبارهم شباب المستقبل والذين سيكونوا سفراء صغار للحفاظ على البيئة واشادت بالدور الكبير الذي يبذله فريق إدارة المنح والمشروعات في الإدارة والإشراف والحرص على سلامة الأطفال طوال فترة الفعاليات في كل الكليات.

وأوضحت أ.د ريهام رفعت وكيل الكلية للأطفال أن كلية الدراسات البيئية معنية بالبيئة وأكدت لهم من خلال مناقشة بسيطة أهمية البيئة والحفاظ عليها، وشرحت لهم مفهوم الالعاب البيئية وهى تعد من أهم الوسائل التعليميه التى يستخدمها المعلم أثناء عملية التعليم والتعلم لما تتميز به من فوائد تربوية وقدرة على تنمية مهارات الحفاظ على البيئة .

كما ساعدتهم فى اكتشاف السلوكيات الخاطئة فى بعض الصور والتى تؤثر بالسلب على بيئتهم

كذلك تم توزيع حقيبة بها ألعاب بيئية على الأطفال وتم شرح طريقة اللعب بها لتحقيق اقصى استفادة لهم .

كما شهد اليوم عدداً من الفاعليات المختلفة و مجموعة من ورش العمل التي تناولت عدة مجالات منها " البصمة الكربونية "و " إعادة التدوير " والتى حاضر عنهما ا د. أحمد ماهر مدير مشروع شمس بى جرين .

وتم عقد ورشة عمل عن الطاقة ادارتها مع الاطفال د.هاجر نوار ، أيضا تم تدريب الأطفال على وحدة التحول للأخضر،

تحت إشراف كل من د. هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر، ،م. مصطفى كفافى ، م. كمال على.

وفي نهاية اليوم تسلم الاطفال شهادات سفراء المناخ الصغير كما تم توزيع شهادات تقدير على فريق التنسيق الكلية وعلى فريق إدارة المنح والمشروعات.