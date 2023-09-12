جامعة عين شمس تعزي الشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا الزلزال والعاصفة

تتقدم الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأسرة جامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين وطلاب جامعة عين شمس بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا مع خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان قد حقق طلاب جامعة عين شمس الفوز في العديد من مجالات الأنشطة ، خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣ ، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس بعثة جامعة عين شمس ، طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وبحضور طلاب الاتحاد مريم خالد رئيس اتحاد جامعة عين شمس ، وعلي حسن نائب رئيس الاتحاد .