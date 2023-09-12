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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الميدالية البرونزية لـ عين شمس في فعاليات أسبوع شباب الجامعات

فعاليات أسبوع شباب
فعاليات أسبوع شباب الجامعات

حقق طلاب جامعة عين شمس الفوز في  العديد من مجالات الأنشطة ، خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣ ، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من  الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

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وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس بعثة جامعة عين شمس  ، طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وبحضور طلاب الاتحاد مريم خالد رئيس اتحاد جامعة عين شمس ، وعلي حسن نائب رئيس الاتحاد .

فعاليات أسبوع شباب الجامعات

حيث احرز النشاط الرياضي بجامعة عين شمس الفوز واكتسب الكثير من النقاط بقيادة وإشراف محمد حسن مدير ادارة النشاط الرياضي ، وكابتن فاطمه خليفة مشرف كرة طايرة بنات حيث حصل الطالب طارق عبد الرازق جامعة عين شمس علي المركز الأول في لعبه تنس الطاولة فردي طلبة ، وحصلت الطالبه روان زكريا علي المركز الثالث والميدالية البرونزية ، والطالبة منه الله طارق  علي المركز الثالث مكرر في تنس الطاوله فردي طالبات تحت تدريب كابتن علاء الباز  .

بالإضافة الي فوز منتخب القدم الخماسي علي فريق المنيا 0/1 ، وفوز منتخب السلة على منتخب جامعة أسيوط 36/53 تحت تدريب كابتن احمد مهدى ، واشراف كابتن اسلام احمد ،

كذلك فاز منتخب الكرة الطائرة طلبة جامعة عين شمس على جامعة الأزهر 0/2 تحت تدريب كابتن ياسر عبد الهادي ، وفاز منتخب الطائرة طالبات جامعة عين شمس على جامعة السادات0/2 تحت تدريب كابتن فاطمه خليفة وحقق منتخب كرة اليد جامعة عين شمس الفوز على جامعة بورسعيد 15/20 تحت تدريب كابتن أشرف يحي .

وفي النشاط  الفني تحت إدارة مصطفي عيسي  وبقيادة المدرب محمود سامي المدرب الفني للفريق ، وهند حامد وهالة سليمان مشرفي النشاط الفني ، وزياد صديق أمين اللجنه الفنية العليا بالجامعة بدأت فعاليات المسابقة الموسيقية من قِبل منتخب فريق الكورال ومنتخب الموسيقي بالاضافة الي  استكمال فرش المعرض ومسابقة النحت .

وفي النشاط الثقافي تحت إشراف محمد طه مدير النشاط الثقافي ومسئول الاتصال ، محمد عبد الفتاح وا.كريم وجية وهدي راضي مشرفين النشاط الثقافي بدأت فعاليات مسابقه القران الكريم كاملا بنين وبنات والمراسل التلفزيوني بنين وبنات واستكمال مسابقه مجلات الحائط وتحكيمها .

وفي مجال النشاط الإجتماعي تحت إشراف سالم احمد مدير النشاط الاجتماعي ، وهيثم محروس مشرف النشاط الاجتماعي انتهت الجولة الخامسة لفريق الشطرنج طالبات بفوز جامعة عين شمس علي جامعة جنوب الوادي والقاهرة.

وفي الجولة السادسة من مسابقة الطالب المثالي فاز الطالب خالد محمد  علي جامعة سوهاج ، و الطالب مصطفي ياسر علي جامعة الفيوم ، و الطالبة مريم احمد علي جامعة المنصورة وتتعادل الطالبة زينب عزت مع جامعة اسيوط حيت تم الانتهاء من مسابقة الطالب المثالي في الانشطة والدورات التدريبية ، بالاضافة الي بداية فريق القوافل الطبية تحت اشراف الطالب محمد عبد العال والطالبة منار عاشور.

ويتقدم النشاط العلمي تحت إشراف طلعت عبده مدير النشاط العلمي والتكنولوجي ، واحمد عبد العزير  مسئول النشاط في تحكيم مسابقة الروبوتكس بالاضافة الي دوري المعلومات العلمية.

وفي الجوالة وتحت إشراف أسماء خاطر مدير اداره الجوالة ، وإيمان حسن مشرفة جوالات عين شمس بدأ جوالة مشروع الخدمة العامة ومسابقة المجلة المسطحة ومسابقة قائد وجوال ومسابقة قائدة وجوالة وافادة دينية وتم تقديم عرض عن الطاقة المتجددة ، وختاما عرض حفلة السمر الخاصة بطلاب جامعة عين شمس .

فعاليات أسبوع شباب الجامعات16
فعاليات أسبوع شباب الجامعات16
فعاليات أسبوع شباب الجامعات15
فعاليات أسبوع شباب الجامعات15
فعاليات أسبوع شباب الجامعات14
فعاليات أسبوع شباب الجامعات14
فعاليات أسبوع شباب الجامعات12
فعاليات أسبوع شباب الجامعات12
فعاليات أسبوع شباب الجامعات11
فعاليات أسبوع شباب الجامعات11
فعاليات أسبوع شباب الجامعات10
فعاليات أسبوع شباب الجامعات10
فعاليات أسبوع شباب الجامعات9
فعاليات أسبوع شباب الجامعات9
فعاليات أسبوع شباب الجامعات8
فعاليات أسبوع شباب الجامعات8
فعاليات أسبوع شباب الجامعات7
فعاليات أسبوع شباب الجامعات7
فعاليات أسبوع شباب الجامعات6
فعاليات أسبوع شباب الجامعات6
فعاليات أسبوع شباب الجامعات5
فعاليات أسبوع شباب الجامعات5
فعاليات أسبوع شباب الجامعات4
فعاليات أسبوع شباب الجامعات4
فعاليات أسبوع شباب الجامعات3
فعاليات أسبوع شباب الجامعات3
فعاليات أسبوع شباب الجامعات2
فعاليات أسبوع شباب الجامعات2
فعاليات أسبوع شباب الجامعات1
فعاليات أسبوع شباب الجامعات1
فعاليات أسبوع شباب الجامعات
فعاليات أسبوع شباب الجامعات
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