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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

بدأت كلية الهندسة جامعة عين شمس في استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة حتى يوم الإثنين الموافق 18سبتمبر 2023 وذلك للطلاب الجدد المرشحين للكلية للعام الجامعي 2023\2024.

 وقد قامت إدارة الكلية بوضع خطة استقبال وتوزيع الطلاب الجدد حيث تم تقسيمهم وفق الحروف الأبجدية للحضور وتسليم الأوراق وإجراء الكشف الطبي. 

وقد تابع الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية والدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سير عملية التقديم مقدمين شكرهم وتقديرهم لفريق العمل المتكامل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وممثلين من اتحاد الطلاب على توجيههم للطلاب ومساعدتهم في ملئ الاستمارات واستكمال الأوراق المطلوبة.
 

وكان قد هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورميلا الطلاب، والمقامة بالمملكة المتحدة.

وأشاد الوزير بما حققه الفريق من إنجاز متميز بتفوقه في المسابقة على 37 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزيز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.

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