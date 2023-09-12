أخبار التعليم .. رابط التسجيل لحجز موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة حلوان .. عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير يكشف أهمية تنمية مهارات الطلاب لمواكبة التطور التقني والاندماج في سوق العمل

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العالم يعيش تحولات تقنية متسارعة، وهذا التطور يمتد إلى جميع جوانب الحياة، بدءًا من كيفية العمل وانتهاءً بطريقة التعلم، ليصبح تطوير مهارات الطلاب أمرًا حاسمًا لضمان نجاحهم في المستقبل.

رابط التسجيل لحجز موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

انطلاق المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف بالقومى للبحوث

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف لهذا العام بالمركز القومي للبحوث، وذلك فى الفترة من 17-19 سبتمر 2023 عن طريق المزج بين حضور الباحثين وايضا عبر منصة إلكترونية باستخدام تطبيق الزووم للمشاركة عن بعد.

رئيس جامعة طنطا: أطلقنا 24 قافلة لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إطلاق قافلة طبية إلى محافظة شمال سيناء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، موضحا أن القافلة تبدأ غدا فى تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين وتستمر على مدار يومين.

عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين باعتباره برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل (التسكين ) على وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

بالصور.. حصاد طلاب عين شمس لليوم الثالث في أسبوع شباب الجامعات

حصدت جامعة عين شمس العديد من النقاط والمراكز خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣ ، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

هيئة تعليم الكبار: مصر قادرة على تجاوز تحديات إعلان أم الدنيا خالية من الأمية قبل 2030.. وهناك 15 مليون أمي منهم 4 ملايين يعرفون القراءة والكتابة

تعتبر قضية محو الأمية أمنا قوميا؛ حيث تسعى هيئة محو الأمية لإعلان مصر خالية من الأمية في أقرب وقت لتحقيق رؤية مصر 2030 .