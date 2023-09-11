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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف بالقومى للبحوث

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف لهذا العام بالمركز القومي للبحوث، وذلك فى الفترة من  17-19 سبتمر 2023 عن طريق المزج بين حضور الباحثين وايضا عبر منصة إلكترونية باستخدام تطبيق الزووم للمشاركة عن بعد.

المؤتمر برعاية الدكتورحسين درويش -القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث-،وبرئاسة  الدكتور مدحت ابراهيم استاذ الاطياف وتطبيقاتها وعميد معهد البحوث الفيزيقية السابق


يأتي تنظيم المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف كحلقة ربط بين العلوم الاساسية والتطبيقية. 


يهدف المؤتمر الي مد جسور التعاون بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم، كما سيتم التركيز علي الجانب التطبيقي. 


يشارك في مؤتمر هذا العام عدد من الباحثين من  روسيا و ايطاليا وامريكا والصين والسعودية وباكستان واليمن و المغرب و العراق  بالاضافة الي باحثين من مختلف الجامعات ومراكز الابحاث المصرية.  

بلغت عدد البحوث المشاركه بالمؤتمر 133 بحثا تتضمن عرضاً وافياً لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الاطياف الذرية و الجزيئية والنمذجة الجزيئية كما سيتم القاء 11 محاضرة لعدد من كبار المتخصصين في علوم الاطياف في مصر.


كما سيتم اثناء المؤتمر تنظيم فعاليه :"الساينس كافيه" تحت عنوان العلم في خدمه المجتمع لعرض تطبيقات الاطياف والنمذجة الجزيئية من خلال عروض مبسطة يتم طرحها في قناه الساينس كافيه، وسيكون التركيز هذا العام على كيفية الاستفاده من التقنيات المتطورة المتاحه في المشروعات العلمية العملاقة التي تشترك فيها مصر من خلال اكاديمية البحث العملي والتكنولوجيا وهي:


المعهد المتحد للعلوم النووية  JINR  في دوبنا -روسيا الاتحادية
المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN   في سويسرا.
المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط SESAME في الاردن

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