أمام مجلس الأمن.. رئيس "أوبن إيه آي" يقر بمخاطر الذكاء الاصطناعي ويحذر من "الفخ"

أقر الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه آي) سام ألتمان بالمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، محذرا في الوقت نفسه من الانجراف نحو التفاؤل الأعمى أو التشاؤم المفرط.

وقال ألتمان - في إحاطة قدمها لمجلس الأمن في جلسته المنعقدة مساء اليوم الأربعاء في نيويورك بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن العالمي - "نحن أمام خيار"، موضحاً أن هذه التكنولوجيا إما أن تشكل "نهضة جديدة للإبداع والاكتشاف" أو "ثورة صناعية جديدة يسودها الاضطراب والفوضى".

وأضاف "بعض ما ذكره القائمون على تطوير الذكاء الاصطناعي يعكس تصورات قاتمة للغاية، لدرجة أنها تبدو وكأنها حبكة لأفلام خيال علمي رديئة"، مشيرا إلى أن كل ما يتسم بالقوة يبعث على الرهبة.

وأقر ألتمان بأنه مع تزايد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي واستقلاليتها، "قد تتطور بوتيرة أسرع من مؤسساتنا، أو تؤدي إلى تركز السلطة في أيدٍ قليلة، أو تتخذ قرارات يعجز البشر عن فهمها أو السيطرة عليها".

وأضاف: "تتطلب هذه المرحلة توخي أقصى درجات الحذر"، مشدداً على أن "القطاع لا ينبغي أن يقبل بمخاطر تكنولوجية مفرطة لمجرد أن الفوائد المحتملة هائلة".

ومع ذلك، حذّر من الوقوع في "فخ" الانسياق وراء "التفاؤل الأعمى" أو لـ "نزعة التشاؤم المفرط (التي تتنبأ بالهلاك)"، مؤكداً أن "الانجراف نحو هذه المواقف المتطرفة لن يساعدنا في التعامل بنجاح مع التحديات الماثلة أمامنا".

وذكر أن شركته تسعى إلى "اتباع مسار وسطي بين هذين القطبين"، بحيث تضع الإنسان في صميم عملية اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتضمن تقاسم ثمار التقدم العلمي بين الجميع، وتمكين الأفراد من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي.