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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين .. والحجز من الأحد القادم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد برنامج التسكين على كادر المعلمين أونلاين باعتباره برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل (التسكين ) على وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

وفي هذا الإطار أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين تنبيهات عاجلة شملت ما يلي :

  • التنبيه على  شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر وإخطارهم كتابيا بأن حجز التدريب على البرنامج أونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg  يكون متاحا بناء على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/9/17 لحجز البرنامج وانهاء إجراءات الحصول عليه حتى يوم الخميس الموافق 2023/9/28 يتم الإنتهاء من الاختبارات بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم اتباع الضوابط المحددة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية الخاصة بإجراءات التسجيل وضوابط الإختبار على المنصة .
  • التنبيه على  مديرى الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات شاغلى وظائف التعليم ومراجعة بياناتها والتأكد من إستيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين وإستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل وإعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الإدارة التعليمية تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له اعتبارا من يوم الأحد 2023/10/1 إلى يوم الخميس الموافق 2023/10/26 ، وذلك لمراجعتها وفحصها والتأكد من استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وذلك توطئة لتسجيل استيفائها على موقع بيانات كادر المعلم خلال الزمن المحدد بعاليه.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على ضرورة أن يحتوي الملف طبقا لما تم فى الدفعات السابقة على الآتى : 

(أ) : محتويات ملف التسكين الأوائل الخريجين المعينين على الدرجة المالية الثالثة :

  • بيان حالة إلكتروني معتمد واستمارة تقييم أداء المعلم بواسطة مدير المدرسة
  • استمارة تقييم أداء المعلم بواسطة موجه المادة
  • إقرار قيام بالعمل
  • صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس .
  • صورة طبق الأصل من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية
  • ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الإجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والإجتماع إذا كان متقدما للنقل إلى وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 .
  • صورة بطاقة الرقم القومى .

(ب) : محتويات ملف التسكين للمعلمين الشاغلين لوظائف تعليمية قبل العمل بالقانون رقم 155 لسنة 2007م

  • بیان حالة إلكتروني معتمد.
  • إستمارة تقييم أداء المعلم بواسطة مدير المدرسة .
  • إستمارة تقييم أداء المعلم بواسطة موجه المادة .
  • إقرار قيام بالعمل
  • صورة بطاقة الرقم القومي.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، إلى أنه سوف يتم تسجيل إستيفاء إجتياز البرنامج التدريبي مركزيا من خلال الربط بين الإدارة العامة لمركز المعلومات بـ الأكاديمية المهنية للمعلمين ، والإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة  و التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة لمديريتكم الموقرة، لإخطار السادة شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر وإخطارهم كتابيا بما ورد بعاليه و استكمال ملفاتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي المقرر أونلاين، ويتحمل المعلم مسئولية عدم تسليم ملفه إلى لجنة الإدارة كاملا وما يترتب عليها من آثار في المدة المحددة بعد إعلامه شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا.

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