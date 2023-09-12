إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، نتيجة النتسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023

لمعرفة القسم المرشح له الطالب ضرورة الدخول على اللينك التالي: (وكتابة رقم الجلوس والرقم القومي) . http://193.227.21.46/a

كما أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس، أنها ستتيح أيضا للمقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي، مواعيد التحويلات من قسم إلى آخر للطلاب المستجدين فقط فى حدود الشروط المعلنة.





نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة عين شمس

- قسم اللغة العربية : بدون حد أدنى

- قسم اللغة الانجليزية : يشترط الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 48 درجة

- قسم اللغة الفرنسية : يشترط الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى

- قسم اللغة الايطالية : الدارسين للغة الايطالية او الاسبانية كلغة ثانية بحد ادنى 39 درجة والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

- قسم اللغة الاسبانية : الدارسين للغة الاسبانية أو الايطالية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 والدارسين للغة الفرنسية كلغة كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

-قسم اللغة الالمانية : الدارسين للغة الالمانية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الروسية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 47 درجة

- قسم اللغة التشيكية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 42 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الصينية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 49 درجة

- قسم اللغة السواحلية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة التركية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 44 درجة

- قسم اللغة الفارسية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة العبرية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 43 درجة

- قسم اللغة اليابانية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الكورية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- فسم اللغة البرتغالية : الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة