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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للدورين الأول والثاني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، يترقبها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني، ويستمر موقع التنسيق في استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني حتى اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

خطوات الحصول على  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات فور ظهورها.

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التاليhttps://tansik.digital.gov.eg/application/

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

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مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

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مد فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

وكان قد قرر امس  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني هنا للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

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