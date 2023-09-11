مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، كليات ومعاهد كثيرة لطلاب المرحلة الثالثة تشمل أكثر من 200 كلية ومعهد في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

وزف عدد كبير من خبراء التعليم العالي بشرى سارة لطلاب المرحلة الثالثة خاصة الشعبة العلمية بـ اتاحة كليات الحقوق والاداب والتربية الرياضية والفنية وكلية الخدمة الاجتماعية ومعاهد الفني الصحي والتمريض، أما عن الشعبة الادبية فمتاح لهم كلية تربية رياضية وفنية ومعهد فني تجاري ومعاهد خاصة وغيرها، ويمكن لمعرفة كافة الاماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا .

حقوق وآداب وتربية وخدمة اجتماعية متاحة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2023



أكد خبراء التعليم العالي لـ صدى البلد أن تنسيق الجامعات 2023 لم يختلف كثيرا عن تنسيق 2022 وهذا ما وجدناه في المرحلتين الاولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 .

59 % للحقوق و60% للآداب و50,2% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023



وتشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 الي 59% للحقوق والآداب قد تسجل 60% والتربية الرياضية قد تسجل أقل من 55% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأدبي محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%، كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات



من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني للثانوية العامة من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التالي

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

وقرر اليوم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني هنا للعام الجامعي الجديد 2023 /2024.

وصرح عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.