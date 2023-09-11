موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. خطوات سهلة للحصول عليها

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، للذين سجلوا رغباتهم خلال المرحلة، بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات ومراجعة البيانات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة في السابعة مساء غدا الثلاثاء، وذلك استعدادا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2023 فور ظهورها.

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التاليhttps://tansik.digital.gov.eg/application/

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

وقرر اليوم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني هنا للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.