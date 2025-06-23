خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

كشفت خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد عن توقعات ماتش النادى الأهلي ونادي بورتو البرتغالي الذى من المقرر ان يقام يوم الثلاثاء فى نيوجيرسي في توقيت واحد عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وهى الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

وخلال لقائها مع موقع صدى البلد الاخباري، أكدت منى أحمد ان النادي الأهلى سيخسر المباراة وسيخرج من كأس العالم للأندية.

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قرار صادم للأهلي من اللجنة المنظمة

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن ابلاغ اللجنة المنظمة للأطراف المشاركة، بأنه في حال تعرض أي من المباراتين لعاصفة أو ظروف جوية قهرية تستدعي التوقف، سيتم إيقاف كلا المباراتين فورًا دون استثناء، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة المتنافسة على بطاقتي التأهل لدور الـ16.

يأتي هذا الإجراء التنظيمي حرصًا على العدالة بين الفرق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا مع دخول الجولة الختامية في مرحلة حاسمة قد تحدد مصير التأهل بفارق هدف أو نقطة.