هل الصيام كل يومين هو الحل الأمثل لإنقاص الوزن؟.. دراسة تجيب

انتشر في السنوات الأخيرة نظام غذائي يُعرف باسم الصيام بالتناوب أو الصيام كل يومين، حيث يصوم الشخص يومًا ويتناول الطعام في اليوم التالي بشكل طبيعي، وأقبل على هذا النظام الكثير من الأشخاص وأظهروا الكثير من النتائج الواضحة.

هل الصيام كل يومين هو الحل الأمثل لإنقاص الوزن؟

وأثار هذا النظام جدلاً واسعًا بين أطباء التغذية والباحثين، خاصة مع ظهور نتائج دراسات حديثة تتناول مدى فاعليته في إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة، مقابل بعض المخاوف الصحية المرتبطة به.

ونعرض هنا نتائج أبرز دراسة علمية حول هذا النوع من الصيام، ونسلط الضوء على الإيجابيات، السلبيات، ونصائح الخبراء قبل اتباعه.

ماذا تقول الدراسة الحديثة؟

هل الصيام كل يومين هو الحل الأمثل لإنقاص الوزن؟

نشرت مجلة Cell Metabolism دراسة أجريت على مجموعة من البالغين الذين اتبعوا نظام الصيام كل يومين لمدة 6 أشهر، وتمت مقارنة نتائجهم مع مجموعة أخرى تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات يوميًا.

أهم نتائج الدراسة

فقدان الوزن: حقق المشاركون في الصيام بالتناوب نسبة خسارة وزن أكبر من المجموعة الأخرى، خاصة في الدهون الحشوية الدهون المحيطة بالأعضاء.

تحسن حساسية الإنسولين: ظهر تحسن ملحوظ في توازن السكر في الدم وحساسية الجسم للأنسولين.

هل الصيام كل يومين هو الحل الأمثل لإنقاص الوزن؟

انخفاض مستويات الالتهابات بالجسم، ما يقلل خطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

لكن لاحظ الباحثون أيضًا أن بعض المشاركين واجهوا صعوبة في الاستمرار على هذا النظام بسبب الجوع في أيام الصيام، واضطراب النوم، وتقلبات المزاج.

الفوائد المحتملة للصيام كل يومين

فقدان وزن سريع بشكل نسبي دون الحاجة لحساب السعرات بشكل معقد.

تحسين المؤشرات الحيوية للصحة مثل ضغط الدم، الكوليسترول، وسكر الدم.

تعزيز عمليات الإصلاح الخلوي وإبطاء الشيخوخة البيولوجية، بحسب بعض الدراسات.

زيادة معدل الحرق في الجسم خلال فترات الصيام الطويلة.

المخاطر والتحذيرات

غير مناسب للجميع: يُحذر الأطباء من اتباعه للأطفال، الحوامل، المرضعات، كبار السن، أو من يعانون من اضطرابات الأكل.

الشعور بالإرهاق والدوار في أيام الصيام، خاصة في بداية الالتزام بالنظام.

احتمال الإفراط في الأكل في أيام الإفطار كرد فعل لتعويض الحرمان.

تأثير سلبي على الحالة النفسية لدى بعض الأشخاص، مثل القلق أو التوتر.

متى يكون الصيام كل يومين خيارًا جيدًا؟

هل الصيام كل يومين هو الحل الأمثل لإنقاص الوزن؟

قد يكون هذا النظام فعالًا إذا:

كان الشخص بصحة جيدة ولا يعاني من مشاكل مزمنة.

كان لديه إرادة قوية وقدرة على الصبر في أيام الصيام.

تم اتباعه تحت إشراف طبي أو تغذوي.

نصائح إذا قررت التجربة

ابدأ بالتدريج يمكنك أولاً تجربة الصيام المتقطع (16:8) قبل الانتقال لصيام يوم كامل.