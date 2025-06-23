لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الذرة المسلوقة في دقائق

إذا كنت من محبي الذرة يمكن أن تستفيد بفوائدها وتقدمها بشكل مبتكر ونقدم اليكي طريقة عمل الذرة المسلوقة في دقائق

المكونات:

2 كوب ذرة مسلوقة (طازجة أو مجمدة)

ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة شطة (اختياري حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

رشة كمون أو بابريكا (اختياري)

طريقة التحضير:

في طاسة على النار، ضعي الزبدة أو زيت الزيتون وسخّنيه قليلًا.

أضيفي الذرة المسلوقة وقلّبيها جيدًا على نار متوسطة.

بعد 3-5 دقائق من التقليب، أضيفي الملح، الفلفل، الشطة، والكمون أو البابريكا.

استمري في التقليب لحد ما تاخد الذرة طعم التحمير الخفيف وتتشرب التوابل.

في آخر خطوة، اعصري نصف ليمونة على الخليط وقلّبي سريعًا.

قدمي السناك دافئ في طبق التقديم، وممكن ترشي عليه شوية جبنة مبشورة لو حابة طعم أغنى.

يمكن تقدميها للأطفال في اللانش بوكس أو كسناك وقت التلفزيون، وهتبقى بديل صحي للشيبسي والمقرمشات الجاهزة.