مفيد وغير مكلف.. طريقة عمل حواوشي البيض بدقائق

اذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة وبسيطة إليك طريقة سهلة ومفيدة وغير مكلفة لعمل حواوشي البيض في البيت، بمكونات بسيطة وطعم شهي:

طريقة عمل حواوشي البيض

المكونات:

4 أرغفة عيش بلدي أو شامي

4 بيضات

1 بصلة صغيرة مبشورة

1 فلفل أخضر مقطع صغير

ملح وفلفل أسود

رشة كمون أو بابريكا (اختياري)

جبنة مبشورة (اختياري)

سمنة أو زيت للتحمير

طريقة التحضير:

في طبق كبير، اكسري البيض وضيفي إليه البصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل والتوابل.

اخلطي المكونات جيدًا لحد ما تمتزج تمامًا.

افتحي رغيف العيش على شكل جيب، واملئيه بالخليط.

ممكن تضيفي شوية جبنة مبشورة جوه الرغيف (اختياري).

ادهني الرغيف من بره بالسمنة أو الزيت، واضغطي عليه بخفة.

حمّريه في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، أو اشويه في الفرن حتى يتحمّر من الجانبين.

نصائح:

يمكن تستخدمي عيش توست لو مش متوفر العيش البلدي.

قدميه مع سلطة خضراء أو بطاطس محمرة لوجبة مغذية وسريعة.