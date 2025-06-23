5 أبراج يعشق أصحابها الصيف والخروج.. هل برجك منها؟

مع بداية فصل الصيف، تبدأ أجواء المرح والانطلاق، وهناك بعض الأبراج لا تكتفي بالاستمتاع بالشمس، بل تعتبر هذا الفصل موسمهم المفضل بكل ما فيه من خروج وسفر وضحك

برج الأسد

عاشق الأضواء والحفلات، لا يفوّت أي فرصة للظهور والتألق. الصيف بالنسبة له مسرح كبير، وهو البطل دائمًا

برج القوس

يحب المغامرة والانطلاق. تراه في كل مكان جديد، يسافر، يكتشف، ويضحك من قلبه.

برج الجوزاء

يكره الروتين ويعشق التغيير. لا يستطيع الجلوس في المنزل، ويبحث دائمًا عن أجواء مرحة وناس جديدة.

برج الميزان

ذوقه رفيع ويحب الأجواء الاجتماعية. الصيف عنده يعني خروجات أنيقة وجلسات ممتعة مع الأحبة.

برج الدلو

يعشق التميز والأنشطة الغريبة. تراه في مهرجان موسيقي أو على الشاطئ يخطط لمغامرة لا تُنسى.



