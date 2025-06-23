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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في 3 أيام.. طريقة عمل الخيار المخلل

الخيار المخلل
الخيار المخلل
ريهام قدري

اذا كنتِ تودين عمل المخلل في المنزل نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل الخيار المخلل في البيت بطعم لذيذ ومقرمش:

 المكونات:

1 كيلو خيار صغير (ويُفضل أن يكون طازج ومتماسك)
4 أكواب ماء
3 ملاعق كبيرة ملح خشن (غير مدعم باليود)
1 كوب خل أبيض
5 فصوص ثوم (مقطعين نصفين)
1 ملعقة صغيرة سكر
2 ورق لورا (غار)
1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود
قرن فلفل حار (اختياري حسب الرغبة)
شبت (طازج أو جاف – حسب المتوفر)

 طريقة التحضير:

تحضير الخيار:

اغسلي الخيار جيداً.
يمكنك تركه كما هو أو تقطيعه شرائح سميكة حسب الرغبة.

تحضير المحلول الملحي (الترشي):

في وعاء، ضعي الماء والملح والخل والسكر وقلّبي جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا.

التعبئة:

ضعي في برطمان زجاجي (نظيف ومعقم): طبقة من الثوم، حبوب الفلفل الأسود، ورق اللورا، الشبت وشرائح الفلفل الحار.
أضيفي الخيار حتى يملأ البرطمان.
صبّي المحلول الملحي حتى يغمر الخيار بالكامل.

التخليل:

أغلقي البرطمان بإحكام.
اتركيه في مكان معتدل الحرارة لمدة 3–5 أيام (حسب درجة الحرارة) حتى يتخلل.
بعد التخليل، احفظيه في الثلاجة للمحافظة على القرمشة.

 نصائح:

كلما كان الخيار صغير الحجم كان أفضل وأسرع في التخليل.
لا تستخدمي الماء الساخن حتى لا يصبح الخيار طريًا.
استخدمي برطمان زجاجي وليس بلاستيكي لحفظ الطعم وجودة المخلل.

الخيار المخلل خيار مخلل المخلل

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