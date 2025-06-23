في 3 أيام.. طريقة عمل الخيار المخلل

اذا كنتِ تودين عمل المخلل في المنزل نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل الخيار المخلل في البيت بطعم لذيذ ومقرمش:

المكونات:

1 كيلو خيار صغير (ويُفضل أن يكون طازج ومتماسك)

4 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة ملح خشن (غير مدعم باليود)

1 كوب خل أبيض

5 فصوص ثوم (مقطعين نصفين)

1 ملعقة صغيرة سكر

2 ورق لورا (غار)

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود

قرن فلفل حار (اختياري حسب الرغبة)

شبت (طازج أو جاف – حسب المتوفر)

طريقة التحضير:

تحضير الخيار:

اغسلي الخيار جيداً.

يمكنك تركه كما هو أو تقطيعه شرائح سميكة حسب الرغبة.

تحضير المحلول الملحي (الترشي):

في وعاء، ضعي الماء والملح والخل والسكر وقلّبي جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا.

التعبئة:

ضعي في برطمان زجاجي (نظيف ومعقم): طبقة من الثوم، حبوب الفلفل الأسود، ورق اللورا، الشبت وشرائح الفلفل الحار.

أضيفي الخيار حتى يملأ البرطمان.

صبّي المحلول الملحي حتى يغمر الخيار بالكامل.

التخليل:

أغلقي البرطمان بإحكام.

اتركيه في مكان معتدل الحرارة لمدة 3–5 أيام (حسب درجة الحرارة) حتى يتخلل.

بعد التخليل، احفظيه في الثلاجة للمحافظة على القرمشة.

نصائح:

كلما كان الخيار صغير الحجم كان أفضل وأسرع في التخليل.

لا تستخدمي الماء الساخن حتى لا يصبح الخيار طريًا.

استخدمي برطمان زجاجي وليس بلاستيكي لحفظ الطعم وجودة المخلل.