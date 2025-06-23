في 3 أيام.. طريقة عمل الخيار المخلل

اذا كنتِ تودين عمل المخلل في المنزل نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل الخيار المخلل في البيت بطعم لذيذ ومقرمش:
المكونات:
1 كيلو خيار صغير (ويُفضل أن يكون طازج ومتماسك)
4 أكواب ماء
3 ملاعق كبيرة ملح خشن (غير مدعم باليود)
1 كوب خل أبيض
5 فصوص ثوم (مقطعين نصفين)
1 ملعقة صغيرة سكر
2 ورق لورا (غار)
1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود
قرن فلفل حار (اختياري حسب الرغبة)
شبت (طازج أو جاف – حسب المتوفر)
طريقة التحضير:
تحضير الخيار:
اغسلي الخيار جيداً.
يمكنك تركه كما هو أو تقطيعه شرائح سميكة حسب الرغبة.
تحضير المحلول الملحي (الترشي):
في وعاء، ضعي الماء والملح والخل والسكر وقلّبي جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا.
التعبئة:
ضعي في برطمان زجاجي (نظيف ومعقم): طبقة من الثوم، حبوب الفلفل الأسود، ورق اللورا، الشبت وشرائح الفلفل الحار.
أضيفي الخيار حتى يملأ البرطمان.
صبّي المحلول الملحي حتى يغمر الخيار بالكامل.
التخليل:
أغلقي البرطمان بإحكام.
اتركيه في مكان معتدل الحرارة لمدة 3–5 أيام (حسب درجة الحرارة) حتى يتخلل.
بعد التخليل، احفظيه في الثلاجة للمحافظة على القرمشة.
نصائح:
كلما كان الخيار صغير الحجم كان أفضل وأسرع في التخليل.
لا تستخدمي الماء الساخن حتى لا يصبح الخيار طريًا.
استخدمي برطمان زجاجي وليس بلاستيكي لحفظ الطعم وجودة المخلل.