عبدالرحيم: حذف عبارة "تسهيل مهمة حامله" من كارنيه نقابة العاملين بالصحافة

أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين عن ، تفاصيل الاتفاق الذي تم بمكتب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والسياحة والآثار. بعد ظهر امس الأحد 9 أغسطس 2026 م

وأوضح «عبد الرحيم» في تصريحات صحفية، أن البدوي أعرب خلال الاجتماع مع نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل وكيلي النقابة وبحضور ممثلين لنقابة العاملين، عن تقديره لنقابة الصحفيين باعتباره عضوًا فيها، وتعهد بتغيير كارنيه نقابة العاملين مع بداية العام الجديد، على أن يُكتب عليه اسم النقابة بالكامل، وهو "النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والسياحة والآثار"، مع حذف المسمى الحالي لإزالة أي لبس ناتج عن الكارنيه الحالي.

كما تعهد البدوي بحذف عبارة "تسهيل مهمة حامله" من على الكارنيه.

وبخصوص اللجنة النقابية التي أثارت المشكلة، والتي أصدرت كارنيه "شيماء"، فتاة واقعة الأوبر تعهد البدوي بعدم كتابة أي اسم لجريدة لا يوجد بها لجنة نقابية، وأن أعضاء اللجنة المهنية التي تمنح كارنيهات للعمالة غير المنتظمة في هذا القطاع، سيُكتب لهم مسمى "عضو اللجنة المهنية" بدلًا من المسمى الوظيفي، وتعهد بالمثل بشأن اللجنة النقابية التابعة للعاملين في الإعلام الإلكتروني.

وشدد مجدي البدوي على تعاونه مع نقابة الصحفيين خلال المرحلة المقبلة في مواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة.