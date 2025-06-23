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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طيار مصري يروي لحظة غلق المجال الجوي على الطائرات القطرية

طيار مصري
طيار مصري
سارة عبد الله

شارك أحمد مشعل، كابتن طيار في مصر الطيران، لحظات غلق المجال الجوي، بسبب الأحداث الاخيرة في المنطقة.  

وكتب أحمد مشعل عبر حسابه على فيسبوك: "كنت في الجو في اللحظة اللي المجال الجوي حوالينا كله بيقفل الطائرات القطرية مش عارفة تتواصل مع شركتها، ومفيش مطارات بديلة، والسعودية بدأت تقلل استقبال الطائرات لأن الوضع عندهم مش أحسن كتير".

وتابع: “وفجأة مصر بتبلغ الطيارين القطريين ”يا فندم، يا كابتن… اتفضل عندنا شرم الشيخ، الأقصر، أسوان، الغردقة أي مطار تحب، مصر فاتحة أبوابها”.

وأضاف: “والله العظيم في اللحظة دي حسّيت يعني إيه كلمة “أمان” بجد، يعني إيه تبقى طاير في عز أزمة ومطمن، علشان بلدك موجودة، بلدك قادرة، بلدك فاتحة حضنها ليك ولغيرك”.

واختتم: "أنا كنت في الجو، معايا ركاب، ومعايا طيارة،
وفي لحظة الليل والضغط وعدم اليقين، عارف إن بلدي موجودة ومطاراتها منورة، وربنا حاميها! نعمة كبيرة لازم نحمد ربنا عليها كل يوم".

وأعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

يأتي ذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.

ونحيطكم علماً بأن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً.

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