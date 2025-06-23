تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة،المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد اليوم الاثنين بتأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، في قضية التعدي على ياسين تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، على الحكم عليه بالمؤبد لجلسة 21 يوليو.

قضية التعدي على ياسين

وطلب دفاع المتهم خلال الجلسة الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع إحدى السيدات بخصوص صلتها بالواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على المتهم صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.